बलेनो के टक्कर वाली ₹6.30 लाख की इस टाटा कार पर आया ₹135000 का डिस्काउंट, अब खरीदने की मचेगी लूट!

Hindustan Hindi News
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर हैचबैक अल्ट्रोज पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर अधिकतम 1,35,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:29 AM
दिवाली के मौके पर अपने घर नई हैचबैक कार लाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर हैचबैक अल्ट्रोज पर अक्टूबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर अधिकतम 1,35,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में अधिकतम 85,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट के अलावा 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन

अल्ट्रोज में रिफ्रेश्ड फ्रंट एंड है जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स, फुल-एलईडी स्प्लिट हेडलाइट्स, एक नया ग्रिल और नया डिजाइन किया गया बम्पर है। वहीं, कार में फ्लश-फिटिंग इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल और नए 16-इंच 5-स्पोक अलॉय व्हील शामिल हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स

कार के केबिन की बात करें तो अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को क्लीनर डैशबोर्ड डिजाइन के साथ रिफ्रेश किया गया है। कार के केबिन में 10.25-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो एसी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं। इसके अलावा, कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

दमदार है कार का इंजन

टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह ही पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। कार में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। मार्केट में अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई i20, मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसी कारों से होता है। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद टाटा अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये से शुरू होती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Motors Car Auto News Hindi

