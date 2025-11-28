इस साल नहीं थम रही इस SUV की डिमांड, 10 महीने में 1.70 लाख लोगों ने खरीदा; ये नेक्सन, पंच या ब्रेजा नहीं

संक्षेप: देश की कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जिस एक मॉडल का सालों से दबदबा कायम है उसका नाम हुंडई क्रेटा है। अपने सेगमेंट में इसके सामने कोई दूसरा मॉडल टिक नहीं पा रहा। यही वजह है कि इस साल के पहले 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर 2025 तक इसे 1.70 लाख से ज्यादा ग्राहक खरीद चुके हैं।

देश की कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जिस एक मॉडल का सालों से दबदबा कायम है उसका नाम हुंडई क्रेटा है। अपने सेगमेंट में इसके सामने कोई दूसरा मॉडल टिक नहीं पा रहा। यही वजह है कि इस साल के पहले 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर 2025 तक इसे 1.70 लाख से ज्यादा ग्राहक खरीद चुके हैं। भारतीय बाजार में क्रेटा का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति ब्रेजा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है। वहीं, बिक्री के मामले में टाटा पंच भी इसे टक्कर देती है। क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख रुपए है। चलिए एक बार इस SUV की मंथली वाइज सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

हुंडई क्रेटा की मंथ वाइज सेल्स 2025 महीना सेल्स जनवरी 18,522 फरवरी 16,317 मार्च 18,059 अप्रैल 17,016 मई 14,860 जून 15,786 जुलाई 16,898 अगस्त 15,924 सितंबर 18,861 अक्टूबर 18,381 टोटल 170,624

हुंडई क्रेटा की मंथ वाइज सेल्स 2025 की बात करें तो जनवरी में इसकी 18,522 यूनिट, फरवरी में इसकी 16,317 यूनिट, मार्च में इसकी 18,059 यूनिट, अप्रैल में इसकी 17,016 यूनिट, मई में इसकी 14,860 यूनिट, जून में इसकी 15,786 यूनिट, जुलाई में इसकी 16,898 यूनिट, अगस्त में इसकी 15,924 यूनिट, सितंबर में इसकी 18,861 यूनिट और अक्टूबर में इसकी 18,381 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी इन 10 महीने में कुल टोटल 170,624 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसकी औसतन 17,062 यूनिट बिकीं। अगर क्रेटा नवंबर और दिसंबर में 30,000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहती है, तो इस साल ये 2 लाख यूनिट की बिक्री को पार करने में कामयाब रहेगी।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।