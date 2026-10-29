ब्रेजा और विक्टोरिस छूटीं पीछे, सेल में नंबर 1 बनी मारुति की यह स्पोर्टी SUV, 1.10 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

मारुति सुजुकी की स्पोर्टी एसयूवी फ्रॉन्क्स ने सेल में ब्रेजा और विक्टोरिसी के साथ ग्रैंड विटारा को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल की पहली छमाही में फ्रॉन्क्स की 1,10,135 यूनिट बिकीं। आइए जानते हैं डीटेल।

मारुति सुजुकी की स्पोर्टी SUV फ्रॉन्क्स (Fronx) सेल के मामले में कंपनी के दूसरे मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गई है। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच फ्रॉन्क्स की 1,10,135 यूनिट बिकीं। इस दौरान यह मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। खास बात है कि ब्रेजा और नई विक्टोरिस भी इससे आगे नहीं निकल सकीं। कंपनी की एसयूवी सेल में इस दौरान शानदार बढ़ोतरी भी देखने को मिली। आइए डीटेल में जानते हैं कि मारुति की एसयूवी की सेल इस साल की पहली छमाही में कैसी रही।

मारुति की एसयूवी सेल में 56% की ग्रोथ मारुति सुजुकी ने FY2027 की पहली छमाही में टोटल 3,21,111 एसयूवी को सेल किया। जबकि, पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी टाइम पीरियड में यह आंकड़ा 2,05,727 यूनिट था। इस तरह कंपनी की एसयूवी सेल में ईयर-ऑन-ईयर 56.09 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। फिलहाल कंपनी के एसयूवी पोर्टफोलियो में फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, ई-विटारा और जिम्नी शामिल हैं।

फ्रॉन्क्स सबसे आगे, ब्रेजा दूसरे नंबर पर फ्रॉन्क्स की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 43.39 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। FY2026 की पहली छमाही में इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। वहीं, ब्रेजा 80,516 यूनिट की सेल के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि, इसकी सेल पिछले साल की इसी समय की 84,902 यूनिट के मुकाबले 5.17 प्रतिशत घट गई।

सितंबर 2025 में लॉन्च हुई विक्टोरिस ने भी बिक्री के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। FY2027 की पहली छमाही में इसकी 72,012 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल इस समय 4,282 यूनिट थीं। इस तरह इसकी सेल में 1,581.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विक्टोरिस कंपनी की एसयूवी सेल में तीसरे स्थान पर रही और ब्रेजा से केवल 8,504 यूनिट पीछे रही।

ग्रैंड विटारा और ई-विटारा की बिक्री ग्रैंड विटारा की सेल भी बढ़ी है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इसकी 45,176 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा 36,993 यूनिट था। इस तरह इसकी सेल में 22.12 पर्सेंट की ग्रोथ हुई और यह चौथे स्थान पर रही। वहीं, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा की 10,051 यूनिट बिकीं। कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की क्लेम्ड रेंज ऑफर कर रही है। बिक्री के मामले में ई-विटारा पांचवें स्थान पर रही और जिम्नी से आगे निकल गई।

जिम्नी की बिक्री में भी बढ़ोतरी मारुति जिम्नी की अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल 3,221 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी दौरान इसकी 2,745 यूनिट बिकी थीं। इस तरह जिम्नी की सेल में 17.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।