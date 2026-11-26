Maruti Suzuki की इस एमपीवी को मिल सकता है बड़ा अपडेट, कंपनी दे सकती है E85 फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इंजन
फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन वाली इनोवा हाइक्रॉस की एंट्री हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी भी अपनी इनविक्टो का यही वर्जन ला सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी प्रीमियम एमपीवी Invicto को जल्द नए अपडेट के साथ मार्केट में ला सकती है। टोयोटा ने भारत में 25 नवंबर को Innova Hycross का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव Flex-Fuel Strong Hybrid पावरट्रेन है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार अब उम्मीद की जा रही है कि मारुति इनविक्टो को भी आने वाले महीनों में यही टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इनविक्टो और Hycross एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और इसलिए दोनों कंपनियों के बीच पहले से चली आ रही अपडेट शेयर करने की स्ट्रैटिजी को देखते हुए यह बदलाव संभव है।
E85 Flex-Fuel Hybrid इंजन मिलेगा
नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल ब्लेंड पर चल सकता है। इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कंबाइन्ड आउटपुट 197bhp है। इसमें e-CVT गियरबॉक्स मिलता है। हाइक्रॉस के Flex-Fuel Strong Hybrid वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है। इसे G, GX, VX और ZX समेत चार वेरिएंट में पेश किया गया है। यह एमपीवी पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
इनविक्टो के डिजाइन और फीचर्स में भी होंगे बदलाव
उम्मीद है कि मारुति इनविक्टो को भी हाइक्रॉस की तरह नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ नया रियर बंपर मिलेगा। इसमें नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए जा सकते हैं। केबिन में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकते हैं। टॉप हाइब्रिड वेरिएंट वाली हाइक्रॉस में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। हालांकि, मारुति आमतौर पर टोयोटा के मुकाबले अपने शेयर्ड मॉडल में डिजाइन और फीचर्स के बदलाव कम रखती है। ऐसे में इनविक्टो के लिए सबसे बड़ा अपडेट इसका नया Flex-Fuel Strong Hybrid पावरट्रेन होगा।
मौजूदा कीमत 28.95 लाख रुपये तक
फिलहाल इनविक्टो Zeta Plus और Alpha Plus वेरिएंट में उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 25.27 लाख रुपये से 28.95 लाख रुपये तक है। नए पावरट्रेन के साथ यह इनोवा हाइक्रॉस के बाद भारत में Flex-Fuel Strong Hybrid टेक्नोलॉजी पाने वाली दूसरी कार बन सकती है। हालांकि, मारुति सुजुकी ने अभी तक अपडेटेड इनविक्टो की लॉन्च टाइमलाइन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।
फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट लाने की भी तैयारी
मारुति सुजुकी अपनी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में लगी है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी एंट्री अगले साल हो जाएगी। नई फ्रॉन्क्स के इंजन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर K-Series पेट्रोल इंजन को नए 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-Series इंजन से रिप्लेस कर सकती है। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। वहीं, 1.0-लीटर 3-सिलेंडर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रह सकता है। इसे कंपनी मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ला सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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