Hindi Newsऑटो न्यूज़This Maruti Hybrid Car Mileage 1200Km In Full Tank
इस हाइब्रिड कार के सामने सभी मॉडल फेल, फुल टैंक पर 1200Km दौड़ेगी; माइलेज 27Km से ज्यादा

इस हाइब्रिड कार के सामने सभी मॉडल फेल, फुल टैंक पर 1200Km दौड़ेगी; माइलेज 27Km से ज्यादा

संक्षेप:

देश के ऑटो बाजार में अब कई हाइब्रिड कार मौजूद हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी मारुति ग्रैंड विटारा का एक तरफा दबदबा है। दरअसल, हाइब्रिड कारों की खास बात ये है कि पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ती हैं। वहीं, रियल-वर्ल्ड हाइब्रिड माइलेज रैंकिंग में मारुति ग्रैंड विटारा सबसे ऊपर है।

Dec 27, 2025 05:13 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के ऑटो बाजार में अब कई हाइब्रिड कार मौजूद हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी मारुति ग्रैंड विटारा का एक तरफा दबदबा है। दरअसल, हाइब्रिड कारों की खास बात ये है कि पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ती हैं। वहीं, रियल-वर्ल्ड हाइब्रिड माइलेज रैंकिंग में मारुति ग्रैंड विटारा सबसे ऊपर है। ये हाइराइडर की सिबलिंग है। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वैरिएंट में 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है। कंपनी इसे लेकर 27.97Kmpl के माइलेज का दावा करती है। वहीं, फुल टैंक पर ये 1200Km तक दौड़ती है। चलिए इस कार के बारे में डिटेल से जानते हैं।

ग्रैंड विटारा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 322Km रेंज और कीमत 90000 भी नहीं; ये ओला, बजाज या TVS नहीं

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

ये भी पढ़ें:वोक्सवैगन टाइगुन पर मिल रहा ₹2.6 लाख के टैक्स का फायदा, बस इतने में मिल रही कार

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।

न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
