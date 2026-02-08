ये है Tata Sierra का सबसे फास्ट इंजन, पलक झपकते स्पीड हो जाती है 0 से 100 kmph

संक्षेप: यहां हम आपको टाटा सिएरा के सबसे फास्ट और स्लो इंजन के बारे में बता रहे हैं, ताकि अब अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के अनुसार अपने लिए टाटा सिएरा का बेस्ट वेरिएंट चुन सकें। आइए डीटेल में जानते हैं टाटा सिएरा के सबसे फास्ट और सबसे स्लो इंजन्स के बारे में।

Feb 08, 2026 12:08 pm IST

टाटा सिएरा (Tata Sierra) लेने की सोच रहे हैं और इंजन ऑप्शन्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए। यहां हम आपको टाटा सिएरा के सबसे फास्ट और स्लो इंजन के बारे में बता रहे हैं, ताकि अब अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के अनुसार अपने लिए टाटा सिएरा का बेस्ट वेरिएंट चुन सकें। ऑटोकार इंडिया के डेटा के अनुसार टाटा सिएरा का 1.5 TGDI Hyperion इंजन सबसे फास्ट है। तो आइए डीटेल में जानते हैं टाटा सिएरा के सबसे फास्ट और सबसे स्लो इंजन्स के बारे में।

0 से 100 kmph घंटे की रफ्तार सिर्फ 10.09 सेकंड में ऑटोकार इंडिया के डेटा के अनुसार टाटा सिएरा का 1.5 लीटर TGDi इंजन सबसे फास्ट है। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 10.09 सेकंड में पकड़ लेता है। इससे सिएरा टर्बो-पेट्रोल अपने सेगमेंट की सबसे तेज़ गाड़ियों में से एक बन जाती है। कंपनी अभी इस इंजन के साथ सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ही ऑफर कर रही है।

222 kmph की टॉप स्पीड इंजन का ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छा है। NATRAX पर किए गए टेस्ट रन में टाटा मोटर्स ने इस इंजन के साथ 222 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की थी। ​​हालांकि, रियल वर्ल्ड यानी प्रोडक्शन SUV में टॉप स्पीड 190 किमी प्रति घंटे तक की दी गई है। एक शक्तिशाली टर्बो-इंजन होने के बावजूद, Hyperion बेहतरीन रिफाइनमेंट ऑफर करता है। साथ ही दावा है कि यह सेगमेंट के सबसे अधिक फ्यूल-एफिशिएंट टर्बो-पेट्रोल इंजन में से एक है।

थोड़ा स्लो है 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (रेवोट्रॉन) इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (रेवोट्रॉन) इंजन थोड़ा धीमा है। टॉर्क लगभग 2100 आरपीएम पर मिलता है, जो ड्राइवर को डीजल इंजन की याद दिलाएगा। इंजन से 0-100 की रफ्तार पकड़ने में 17.34 सेकंड का समय लगता है। यह कम आरपीएम पर अच्छा खासा टॉर्क देता है और यह इंजन शहर में ड्राइविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपको नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्मूथनेस, रिफाइनमेंट के लिए पसंद आएगा। हालांकि, ओवरटेक करते समय आपको लैग से बचने के लिए थोड़ी प्लानिंग करनी होगी। इस इंजन के साथ आने वाला मैनुअल ट्रांसमिशन स्मूथ और रिफाइन्ड है।