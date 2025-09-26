अब इस कंपनी की भी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में हो रही एंट्री, पहला ही मॉडल होगा लग्जरी और दमदार
ब्रिटिश की ऑटोमोबाइल कंपनी बेंटले अपनी पहली इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV के साथ इलेक्ट्रिक सेक्टर में एंट्री करने के लिए तैयार है। इसका ग्लोबल डेब्यू 2026 में किया जाएगा। इस कार का प्रोडक्शन 2027 में ब्रिटेन स्थित ब्रांड के क्रेवे प्लांट में शुरू होने की उम्मीद है।यह अर्बन SUV बेंटले के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से बड़ी, ड्राइवर-चालित सेडान और ग्रैंड टूरर कारों के ग्राहकों को आकर्षित करती रही है। इलेक्ट्रिक SUV सेक्टर में कदम रखकर बेंटले न केवल ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठा रही है, बल्कि युवा और शहरी ग्राहकों के लिए भी अपने दरवाजे खोल रही है।
अगर यह बेंटले की स्पेसिफिक लग्जरी को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल परफॉर्मेंस के साथ जोड़ती है, तो यह SUV दुनियाभर में सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रिक लग्जरी मॉडलों में से एक बन सकती है। महाद्वीपों के बीच ड्राइव करने के लिए बनाई गई बेंटले की ट्रेडिशनल लंबी-व्हीलबेस सेडान और SUV के विपरीत, यह नई इलेक्ट्रिक SUV अर्बन मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही, शहर के बीच यात्रा के लिए पर्याप्त रेंज भी प्रदान करेगी। 5 मीटर से कम लंबाई वाली यह SUV बेंटले के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन फिर भी इसमें ब्रांड की ट्रेडमार्क ब्यूटी और क्राफ्ट का कौशल देखने को मिलेगा।
प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन
नई SUV पोर्श/ऑडी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर पोर्श मैकन EV और ऑडी Q6 ई-ट्रॉन बेस्ड हैं। मैकन EV में यह आर्किटेक्चर 630 बीएचपी तक की पावर, 95 किलोवाट घंटा की बैटरी और 800 वोल्ट चार्जिंग के साथ एक डुअल-मोटर सेटअप को सपोर्ट करता है, जो केवल 21 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। हालांकि, बेंटले ने सटीक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन CEO फ्रैंक-स्टीफन वालिसर ने संकेत दिया है कि यह SUV चार्जिंग स्पीड, दक्षता और प्रदर्शन के मामले में नई ऊंचाइयाँ छुएगी, जिससे यह इस सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड EV बन जाएगी।
वालिसर ने यह भी बताया कि यह लंबी दूरी की क्रूजर नहीं होगी और इस बात पर जोर दिया कि बेंटले के खरीदार आमतौर पर एक दिन में 1,000 किमी ड्राइव नहीं करते हैं। इसके बजाय, कंपनी का ध्यान तेज चार्जिंग, हाई प्रदर्शन और VW समूह के प्रीमियम ब्रांडों से उधार ली गई उच्च-स्तरीय टेक्नोलॉजी पर है। कंपनी की पहली प्राथमिकता ज्यादा बिक्री नहीं है। इसके बजाय, बेंटले अपनी लग्जरी पॉलिसी पर कायम रहते हुए, प्रति यूनिट मजबूत मार्जिन हासिल करने का लक्ष्य रख रही है।
