कई महीनों से हीरो बन रही थी वैगनआर, ₹5.78 लाख की कार ने बैकफुट पर धकेला; बलेनो तो आसपास भी नहीं रही

संक्षेप: देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति वैगनआर का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है। ये इस साल कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। पिछले कुछ सालों से ये देश की नंबर-1 कार भी रही है। हालांकि, नवंबर की सेल में आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं।

देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति वैगनआर का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है। ये इस साल कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। पिछले कुछ सालों से ये देश की नंबर-1 कार भी रही है। हालांकि, नवंबर की सेल में आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं। वैगनआर को बादशाहत को नवंबर में स्विफ्ट ने ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि बड़े अंतर से इसे पीछे भी छोड़ दिया। दरअसल, स्विफ्ट को जहां 19,733 ग्राहक मिले। तो दूसी तरफ, वैगनआर को 14,619 ग्राहक मिले। इतना ही नहीं, वैगनआर के साथ बलेनो, ऑल्टो पर भी स्विफ्ट का दबदबा देखने को मिला। बता दें कि स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।

मारुति हैचबैक सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 1 स्विफ्ट 19,733 14,737 2 वैगनआर 14,619 13,982 3 बलेनो 13,784 16,293 4 ऑल्टो 10,600 7,467 5 इग्निस 2,316 2,203 6 एस प्रेसो 1,747 2,283 7 सेलेरियो 1,392 2,379

मारुति के हैचबैक सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्विफ्ट की नंवबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की नंवबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की नंवबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो की नंवबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट बिकी थीं। इग्निस की नंवबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट बिकी थीं। एस प्रेसो की नंवबर 2025 में 1,747 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,283 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की नंवबर 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,379 यूनिट बिकी थीं।

स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।