कई महीनों से हीरो बन रही थी वैगनआर, ₹5.78 लाख की कार ने बैकफुट पर धकेला; बलेनो तो आसपास भी नहीं रही

Hindi Newsऑटो न्यूज़This Hatchback Pushed Maruti No 1 WagonR Behind In November 2025
देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति वैगनआर का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है। ये इस साल कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। पिछले कुछ सालों से ये देश की नंबर-1 कार भी रही है। हालांकि, नवंबर की सेल में आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं।

Dec 12, 2025 08:59 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति वैगनआर का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है। ये इस साल कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। पिछले कुछ सालों से ये देश की नंबर-1 कार भी रही है। हालांकि, नवंबर की सेल में आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं। वैगनआर को बादशाहत को नवंबर में स्विफ्ट ने ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि बड़े अंतर से इसे पीछे भी छोड़ दिया। दरअसल, स्विफ्ट को जहां 19,733 ग्राहक मिले। तो दूसी तरफ, वैगनआर को 14,619 ग्राहक मिले। इतना ही नहीं, वैगनआर के साथ बलेनो, ऑल्टो पर भी स्विफ्ट का दबदबा देखने को मिला। बता दें कि स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए है।

मारुति हैचबैक सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
नंमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024
1स्विफ्ट19,73314,737
2वैगनआर14,61913,982
3बलेनो13,78416,293
4ऑल्टो10,6007,467
5इग्निस2,3162,203
6एस प्रेसो1,7472,283
7सेलेरियो1,3922,379
मारुति के हैचबैक सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्विफ्ट की नंवबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की नंवबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की नंवबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो की नंवबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट बिकी थीं। इग्निस की नंवबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट बिकी थीं। एस प्रेसो की नंवबर 2025 में 1,747 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,283 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की नंवबर 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,379 यूनिट बिकी थीं।

स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

