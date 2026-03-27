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पेट्रोल की टेंशन खत्म! फुल चार्ज पर 322Km दौड़ेगा ये ई-स्कूटर, कीमत ₹90000; ये ओला, TVS, बजाज या एथर नहीं

Mar 27, 2026 10:31 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका-इजरायल-ईयरा युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश में LPG का संकट बना हुआ है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमतें और कमी ने लोगों की परेशानी में दोगुना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल की कमी के चलते अब लोगों का ध्यान e2W पर जाने लगा है।

पेट्रोल की टेंशन खत्म! फुल चार्ज पर 322Km दौड़ेगा ये ई-स्कूटर, कीमत ₹90000; ये ओला, TVS, बजाज या एथर नहीं

अमेरिका-इजरायल-ईयरा युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश में LPG का संकट बना हुआ है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमतें और कमी ने लोगों की परेशानी में दोगुना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल की कमी के चलते अब लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर जाने लगा है। भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड अब पेट्रोल स्कूटर पर भारी भी पड़ रही है। इसमें टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक ईवी, ओला S1, एथर रिज्टा जैसे कई प्रमुख मॉडल शामिल हैं। हालांकि, मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है जिसकी रेंज 322Km है।

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यहां हम जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहे हैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन रेंज के मामले में ये देश के सभी ई-स्कूटर पर भारी है। दरअसल, हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो कोमाकी XR7 (Komaki XR7) है। ये अपने डिजाइन और दमदार रेंज के चलते ये ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब हो रहा है। खासकर पेट्रोल की किल्लत के बीच ये आपके लिए एक बढ़िया और सस्ता ऑप्शन बन सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

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सिंगल चार्ज पर 322Km की रेंज
ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 322 किलोमीटर की लंबी रेंज देता है। जबकि इसकी कीमत सिर्फ 89,999 रुपए है। इसमें LIPO4 बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर 322KM की लंबी रेंज देती है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपए है। इसकी टॉप स्पीड 55+ km/h तक है। इस स्कूटर को ब्लू, ग्रे, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।

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स्मार्ट सेंसर से लैस स्कूटर
बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें मल्टीपल सेंसर मिलते हैं। ये स्मार्ट सेंसर लगातार स्पीड और बैटरी लेवल चेक करते हैं। इसमें सेल्फ डायग्नोसिस भी दिया है, जो स्कूटर के सिस्टम को ऑटोमैटिकली चेक करता है और अगर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो आपको अलर्ट करता है। वहीं, इसमें लो-स्पीड और हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है।

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3 साल की वारंटी भी मिलेगी
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3000 वॉट BLDC हब मोटर और वायरलेस कंट्रोलर दिया है। इसमें आगे और पीछे 12 इंच के व्हील दिए हैं। स्कूटर में सीट के नीचे 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। जिसमें आप डेली की जरूरी चीजों के साथ कई तरह का सामान लेकर चल सकते हैं। कंपनी XR7 पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। ये वारंटी स्कूटर की बैटरी के साथ उसकी मोटर और कंट्रोल पर भी मिलती है। वहीं, स्कूटर के चार्जर पर 1 साल की वारंटी मिलती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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