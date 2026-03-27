पेट्रोल की टेंशन खत्म! फुल चार्ज पर 322Km दौड़ेगा ये ई-स्कूटर, कीमत ₹90000; ये ओला, TVS, बजाज या एथर नहीं

Mar 27, 2026 10:31 am IST

अमेरिका-इजरायल-ईयरा युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश में LPG का संकट बना हुआ है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमतें और कमी ने लोगों की परेशानी में दोगुना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल की कमी के चलते अब लोगों का ध्यान e2W पर जाने लगा है।

अमेरिका-इजरायल-ईयरा युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश में LPG का संकट बना हुआ है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमतें और कमी ने लोगों की परेशानी में दोगुना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल की कमी के चलते अब लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर जाने लगा है। भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड अब पेट्रोल स्कूटर पर भारी भी पड़ रही है। इसमें टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक ईवी, ओला S1, एथर रिज्टा जैसे कई प्रमुख मॉडल शामिल हैं। हालांकि, मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है जिसकी रेंज 322Km है।

यहां हम जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहे हैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन रेंज के मामले में ये देश के सभी ई-स्कूटर पर भारी है। दरअसल, हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो कोमाकी XR7 (Komaki XR7) है। ये अपने डिजाइन और दमदार रेंज के चलते ये ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब हो रहा है। खासकर पेट्रोल की किल्लत के बीच ये आपके लिए एक बढ़िया और सस्ता ऑप्शन बन सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

सिंगल चार्ज पर 322Km की रेंज

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 322 किलोमीटर की लंबी रेंज देता है। जबकि इसकी कीमत सिर्फ 89,999 रुपए है। इसमें LIPO4 बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर 322KM की लंबी रेंज देती है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपए है। इसकी टॉप स्पीड 55+ km/h तक है। इस स्कूटर को ब्लू, ग्रे, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।

स्मार्ट सेंसर से लैस स्कूटर

बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें मल्टीपल सेंसर मिलते हैं। ये स्मार्ट सेंसर लगातार स्पीड और बैटरी लेवल चेक करते हैं। इसमें सेल्फ डायग्नोसिस भी दिया है, जो स्कूटर के सिस्टम को ऑटोमैटिकली चेक करता है और अगर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो आपको अलर्ट करता है। वहीं, इसमें लो-स्पीड और हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है।