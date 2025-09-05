लगातार 11वें महीने नंबर-1 बनी ये इलेक्ट्रिक कार, इसके आगे टाटा नेक्सन समेत सबकी बोलती बंद; इसे लेने को लोग लगा रहे लाइन

MG विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने अगस्त 2025 में अपनी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। इस महीने 4,511 यूनिट्स की बिक्री के साथ विंडसर (Windsor) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये ईवी लगातार 11वें महीने नंबर-1 बनी है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और इस दौड़ में JSW MG मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) सबसे आगे निकल चुकी है। कंपनी की विंडसर ईवी (Windsor EV) ने अगस्त 2025 में अपनी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। इस महीने 4,511 यूनिट्स की बिक्री के साथ विंडसर (Windsor) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लगातार 11 महीने की बादशाहत विंडसर ईवी (Windsor EV) ने लगातार 11वें महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV का खिताब बरकरार रखा है। पिछले साल लॉन्च होने के बाद से अब तक कंपनी 41,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है। इसी सफलता के दम पर MG ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) को पछाड़ते हुए EV मार्केट में नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली।

विंडसर ईवी (Windsor EV) क्यों है खास? MG विंडसर ईवी (MG Windsor) दो वैरिएंट्स में आती है। इसमें एक स्टैंडर्ड (Standard) वैरिएंट है, जो काफी ज्यादा बजट-फ्रेंडली और प्रैक्टिकल है। वहीं, दूसरा प्रो (Pro) वैरिएंट बड़ी बैटरी, ज्यादा रेंज और Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है।

इस ईवी में मिलने वाला इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रीक्लाइनेबल रियर सीट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स का पूरा पैक मिलता है।

बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) – गेमचेंजर मॉडल MG ने विंडसर (Windsor) के साथ Battery-as-a-Service (BaaS) का विकल्प दिया है, जिससे ग्राहकों को बैटरी खरीदने की बजाय सब्सक्रिप्शन पर लेने का मौका मिलता है। इससे शुरुआती कीमत घटकर 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाती है, जिसने इसे और भी पॉपुलर बना दिया है।