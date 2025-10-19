चौंकिए मत! इस कार के डिजाइन को देखकर मॉडल का पता नहीं लगा पाएंगे, ये है कन्वर्टिबल मारुति 800

संक्षेप: मारुति सुजुकी 800 को कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार में बदलने का यह खास वीडियो मैग्नेटो 11 ने अपने चैनल YouTube पर शेयर किया है। इस स्पोर्ट्स कार के फ्रंट में सुजुकी कैपुचिनो से प्रेरित फ्रंट फेसिया और चौड़े व्हील आर्च हैं। इसमें हेडलाइट्स नई हैं और उनमें आफ्टरमार्केट LED DRLs दिए गए हैं।

कई बार हमें ऐसी कार दिख जाती हैं जिन्हें पहली बार देखा हो। इन कारों की खास बात ये होती है कि गूगल सर्च करने पर भी इनकी कंपनी और मॉडल का पता नहीं चलता। दरअसल, कई लोग कारों को मोडिफाई करके उनका डिजाइन पूरा बदल देते हैं। एक जैसी ही कार एक बार फिर कैमरे में कैद हुई है। इस कार का ऑरिजनल मॉडल और कन्वर्टिबल मॉडल में जमनी-आसमान का अंतर है। दरअसल, हम यहां जिस कन्वर्टिबल कार की बात कर रहे हैं वो मारुति 800 है। कार को ओनर ने इसे सुजुकी कैपुचिनो जैसी कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार में बदल दिया गया है।

मारुति सुजुकी 800 को कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार में बदलने का यह खास वीडियो मैग्नेटो 11 ने अपने चैनल YouTube पर शेयर किया है। इस स्पोर्ट्स कार के फ्रंट में सुजुकी कैपुचिनो से प्रेरित फ्रंट फेसिया और चौड़े व्हील आर्च हैं। इसमें हेडलाइट्स नई हैं और उनमें आफ्टरमार्केट LED DRLs दिए गए हैं। कुछ साल पहले मॉडिफाई होने के कारण गाड़ी की पेंट की हालत पूरी तरह से खराब हो गई।

इसके कस्टम फ्रंट बंपर भी दिखाते हैं, जिसमें कई स्लैट्स हैं और किनारों पर एयर वेंट और फॉग लाइट्स भी हैं। विंडशील्ड और फ्रंट काउल उस ओरिजिनल 800 से लिए गए हैं जिस पर यह बेस्ड है। इसमें 14-इंच के डुअल-टोन आफ्टरमार्केट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस गाड़ी में फ्रेमलेस विंडो और कस्टम डोर भी दिए गए हैं। इस 800 की खासियत इसकी कन्वर्टिबल सॉफ्ट टॉप है। इस टॉप को हाथ से हटाना पड़ता है। वह कार के पिछले हिस्से की तरफ जाता है। इसके रियर लाइट्स एक शेवरले स्पार्क से ली गई है।