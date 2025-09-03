This Bentley Continental GT Costs Nearly 1 Lakh Dollar ₹87 लाख खर्च करके खरीद भी ली आपने ये लग्जरी कार, तब भी इसे चला नहीं पाएंगे; जानिए इसकी वजह, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़This Bentley Continental GT Costs Nearly 1 Lakh Dollar

₹87 लाख खर्च करके खरीद भी ली आपने ये लग्जरी कार, तब भी इसे चला नहीं पाएंगे; जानिए इसकी वजह

इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने वाली लकड़ी की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, ND वुडवर्किंग आर्ट की मूर्तियों जैसी दिखती है। इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर बिल्कुल असली ब्रिटिश लग्जरी कार जैसा ही है। समुद्री-ग्रेड सागौन और प्लाईवुड से बनी, यह लकड़ी की कलाकृति हजारों टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:03 AM
share Share
Follow Us on
₹87 लाख खर्च करके खरीद भी ली आपने ये लग्जरी कार, तब भी इसे चला नहीं पाएंगे; जानिए इसकी वजह

जरा सोचिए... आपसे किसी कार के लिए लिए लाखों रुपए लिए जाएं तो आप उसे चला भी नहीं पाएं तब कैसा लगेगा? जी हां, इन दिनों एक ऐसी ही कार सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल, बेल्जियम में एक बेंटले कॉन्टिनेंटल GT को पेश किया गया। इस कार की कीमत करीब 98,900 डॉलर (लगभग 87 लाख रुपए) है। हालांकि, इस कार को खरीदने के बाद चला नहीं पाएंगे। इसकी वजह इस कार को लकड़ी से तैयार किया गया है। खास बात ये है कि इसकी कीमत कुछ पुरानी कॉन्टिनेंटल GT कारों के बराबर है।

इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने वाली लकड़ी की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, ND वुडवर्किंग आर्ट की मूर्तियों जैसी दिखती है। इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर बिल्कुल असली ब्रिटिश लग्जरी कार जैसा ही है। समुद्री-ग्रेड सागौन और प्लाईवुड से बनी, यह लकड़ी की कलाकृति हजारों टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है, जिन्हें दो लकड़ी के बीमों पर जोड़ा गया है जो चेसिस का काम करते हैं। पूरी कार को बनाने में कथित तौर पर 3,000 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जिससे साबित होता है कि यह परियोजना एक कठिन परिश्रम थी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage

₹ 3.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz AMG GT 63

Mercedes-Benz AMG GT 63

₹ 3 - 3.65 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 Tributo

₹ 4.02 करोड़ से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati MC20

Maserati MC20

₹ 3.69 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ferrari Roma

Ferrari Roma

₹ 3.76 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ferrari Portofino

Ferrari Portofino

₹ 3.5 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस साल दनादन बिक रही ये कार, इसे टक्कर देने वाले मॉडल का उठ गया बोरिया-बिस्तर!

लकड़ी की यह कलाकृति कॉन्टिनेंटल GT की तीसरी पीढ़ी से प्रभावित है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था और 2024 तक उत्पादन में रही। लकड़ी की कॉन्टिनेंटल GT में बड़ी ग्रिल, बंपर इनटेक और एग्जॉस्ट आउटलेट जैसे डिजाइन एलिमेंट हैं। अंडाकार हेडलाइट्स और टेललाइट्स के चारों ओर बेजेल्स, कंट्रास्ट के लिए बाकी बॉडीवर्क की तुलना में गहरे रंग के हैं। इसमें थ्री-डायमेंशनल प्रतीक हैं जो काफी प्रभावशाली हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की ये कार हमेशा के लिए हुई ‘आउट ऑफ स्टॉक’, अब ग्राहक कभी नहीं खरीद पाएंगे

लकड़ी की GT में खुले हुए कब्जो पर खुलने वाले डोर हैं, जिससे एक ऐसा केबिन दिखाई देता है जो एक असली कॉन्टिनेंटल GT के लेआउट को दर्शाता है। इसमें एक डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और डोर पैनल हैं। असली कार की तुलना में सीटें ज्यादा सपाट और कम नक्काशीदार हैं। नक्काशीदार रेखाएं बेंटले के हीरे के पैटर्न वाले लेदर अपहोल्स्ट्री की याद दिलाती हैं। स्टील एक्सल और ऐक्रेलिक विंडो के अलावा, मूर्ति का बाकी सब कुछ लकड़ी का बना है, जिसमें पहिए और टायर भी शामिल हैं। हालांकि, इस 907 किलोग्राम वजनी लकड़ी की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT में W12 या V8 इंजन नहीं है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।