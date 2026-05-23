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सफारी, अल्काजार, हेक्टर के बीच महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV ने मार ली बाजी; तेजी से बढ़ रही डिमांड

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। वहीं, इन सभी मॉडल की डिमांड भी अच्छी-खासी है। सेगमेंट में महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई और MG जैसी बड़ी कार कंपनियों के मॉडल हैं। हालांकि, इनमें से बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा महिंद्रा की कार का देखने को मिलता है।

सफारी, अल्काजार, हेक्टर के बीच महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV ने मार ली बाजी; तेजी से बढ़ रही डिमांड

देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। वहीं, इन सभी मॉडल की डिमांड भी अच्छी-खासी है। सेगमेंट में महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई और MG जैसी बड़ी कार कंपनियों के मॉडल हैं। हालांकि, इनमें से बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा महिंद्रा की कार का देखने को मिलता है। महिंद्रा की इस कार का नाम XUV 7XO है। कंपनी ने जनवरी 2026 में XUV 7XO लॉन्च की थी और इसकी डिलीवरी जनवरी के बीच में ही शुरू हो गई थी। तब से लेकर अब तक, यह SUV जबरदस्त हिट साबित हुई है। यह इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इसकी बिक्री उन सभी SUVs की कुल बिक्री से भी ज्यादा है जो सेगमेंट में इसे टक्कर देती हैं।

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जनवरी 2026 के बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें, तो लॉन्च के पहले ही महीने में XUV 7XO की कुल 10,133 यूनिट्स बेचीं। उसी महीने के दौरान, टाटा ने सफारी की 2,375 यूनिट्स बेचीं, जबकि हुंडई ने अल्काजार की 962 यूनिट्स बेचीं। दूसरी तरफ, MG हेक्टर की केवल 334 यूनिट्स ही बेच पाई। इन तीनों SUVs की कुल बिक्री मिलाकर सिर्फ 3,671 यूनिट्स ही रही।

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इसके बाद, फरवरी में भी यही सिलसिला जारी रहा। महिंद्रा ने XUV 7XO की 9,112 यूनिट्स बेचीं। वहीं, सफारी, अल्काजार और हेक्टर की कुल बिक्री 3,761 यूनिट्स रही। इसके बाद, मार्च 2026 में, महिंद्रा ने XUV 7XO की 9,210 यूनिट्स बेचीं, जो फरवरी की तुलना में 98 यूनिट्स ज्यादा थीं। दूसरी तरफ, टाटा सफारी की बिक्री 1,530 यूनिट्स रही, हुंडई अल्काजार की 893 यूनिट्स और MG हेक्टर की 850 यूनिट्स बिकीं। इन सभी SUVs की कुल बिक्री मिलाकर सिर्फ 3,273 यूनिट्स ही रही।

अप्रैल की बात करें तो XUV 7XO एक बार फिर अपने कॉम्पटीटर से काफी आगे रही। महिंद्रा ने 8,630 यूनिट्स बेचीं, जबकि सफारी, अल्काजार और हेक्टर मिलकर कुल 3,614 यूनिट्स ही बेच पाईं। इन आंकड़ों को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि XUV 7XO एक प्रीमियम सेगमेंट की 7-सीटर SUV है। इसके बावजूद इसकी बिक्री बहुत जबरदस्त रही है। महिंद्रा XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमतें 13.66 लाख से शुरू होकर 25.07 लाख रुपए तक हैं।

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महिंद्रा XUV 7XO को पॉपुलर बनाने वाली खास बातें

XUV 7XO को AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7L जैसे 6 ट्रिम्स में खरीद सकते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के सफलता के पीछे कई कारण हैं। इसमें इसका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार है। हालांकि, इसके डाइमेंशन वही हैं जो XUV700 के थे। जिसकी जगह इसने ली है, फिर भी यह कहीं ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी दिखती है। सड़क पर इसकी मौजूदगी बहुत ही दमदार लगती है।

इस SUV में अब नए डिजाइन वाले LED हेडलैंप, नए DRLs, एक बहुत बड़ी ग्रिल, नए फॉग लैंप, नए डिजाइन वाले बम्पर और एक ज्यादा उभरी हुई स्किड प्लेट मिलती है। इसमें नए डिजाइन वाले 19-इंच के एलॉय व्हील और डोर में अंदर की तरफ धंसे हुए हैंडल भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, XUV 7XO पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है।

एक्सटीरियर के अलावा, इस SUV का इंटीरियर भी इसकी सेल्स में अहम रोल प्ले करता है। इस SUV में अब वही बड़ा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें तीन 12.3-इंच के डिस्प्ले शामिल हैं, इसमें इन्फोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल हैं।

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इस SUV के खास फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। XUV 7XO में मेमोरी फंक्शन वाली पावर-एडजस्टेबल सामने की सीटें, 540-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, BYOD माउंट, सामने बैठे यात्री के लिए बोस मोड और डॉल्बी एटम्स सपोर्ट वाला 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।

महिंद्रा XUV 7XO सफलता का एक और बड़ा कारण इसके पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन हैं। टेक्निकली तौर पर इस SUV में वही इंजन मिलते हैं जो XUV700 में थे। इनमें 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 200 bhp का पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन है, जो 182 bhp का पावर और 450 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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