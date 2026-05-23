सफारी, अल्काजार, हेक्टर के बीच महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV ने मार ली बाजी; तेजी से बढ़ रही डिमांड

देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। वहीं, इन सभी मॉडल की डिमांड भी अच्छी-खासी है। सेगमेंट में महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई और MG जैसी बड़ी कार कंपनियों के मॉडल हैं। हालांकि, इनमें से बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा महिंद्रा की कार का देखने को मिलता है।

देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। वहीं, इन सभी मॉडल की डिमांड भी अच्छी-खासी है। सेगमेंट में महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई और MG जैसी बड़ी कार कंपनियों के मॉडल हैं। हालांकि, इनमें से बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा महिंद्रा की कार का देखने को मिलता है। महिंद्रा की इस कार का नाम XUV 7XO है। कंपनी ने जनवरी 2026 में XUV 7XO लॉन्च की थी और इसकी डिलीवरी जनवरी के बीच में ही शुरू हो गई थी। तब से लेकर अब तक, यह SUV जबरदस्त हिट साबित हुई है। यह इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इसकी बिक्री उन सभी SUVs की कुल बिक्री से भी ज्यादा है जो सेगमेंट में इसे टक्कर देती हैं।

जनवरी 2026 के बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें, तो लॉन्च के पहले ही महीने में XUV 7XO की कुल 10,133 यूनिट्स बेचीं। उसी महीने के दौरान, टाटा ने सफारी की 2,375 यूनिट्स बेचीं, जबकि हुंडई ने अल्काजार की 962 यूनिट्स बेचीं। दूसरी तरफ, MG हेक्टर की केवल 334 यूनिट्स ही बेच पाई। इन तीनों SUVs की कुल बिक्री मिलाकर सिर्फ 3,671 यूनिट्स ही रही।

इसके बाद, फरवरी में भी यही सिलसिला जारी रहा। महिंद्रा ने XUV 7XO की 9,112 यूनिट्स बेचीं। वहीं, सफारी, अल्काजार और हेक्टर की कुल बिक्री 3,761 यूनिट्स रही। इसके बाद, मार्च 2026 में, महिंद्रा ने XUV 7XO की 9,210 यूनिट्स बेचीं, जो फरवरी की तुलना में 98 यूनिट्स ज्यादा थीं। दूसरी तरफ, टाटा सफारी की बिक्री 1,530 यूनिट्स रही, हुंडई अल्काजार की 893 यूनिट्स और MG हेक्टर की 850 यूनिट्स बिकीं। इन सभी SUVs की कुल बिक्री मिलाकर सिर्फ 3,273 यूनिट्स ही रही।

अप्रैल की बात करें तो XUV 7XO एक बार फिर अपने कॉम्पटीटर से काफी आगे रही। महिंद्रा ने 8,630 यूनिट्स बेचीं, जबकि सफारी, अल्काजार और हेक्टर मिलकर कुल 3,614 यूनिट्स ही बेच पाईं। इन आंकड़ों को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि XUV 7XO एक प्रीमियम सेगमेंट की 7-सीटर SUV है। इसके बावजूद इसकी बिक्री बहुत जबरदस्त रही है। महिंद्रा XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमतें 13.66 लाख से शुरू होकर 25.07 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा XUV 7XO को पॉपुलर बनाने वाली खास बातें XUV 7XO को AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7L जैसे 6 ट्रिम्स में खरीद सकते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के सफलता के पीछे कई कारण हैं। इसमें इसका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार है। हालांकि, इसके डाइमेंशन वही हैं जो XUV700 के थे। जिसकी जगह इसने ली है, फिर भी यह कहीं ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी दिखती है। सड़क पर इसकी मौजूदगी बहुत ही दमदार लगती है।

इस SUV में अब नए डिजाइन वाले LED हेडलैंप, नए DRLs, एक बहुत बड़ी ग्रिल, नए फॉग लैंप, नए डिजाइन वाले बम्पर और एक ज्यादा उभरी हुई स्किड प्लेट मिलती है। इसमें नए डिजाइन वाले 19-इंच के एलॉय व्हील और डोर में अंदर की तरफ धंसे हुए हैंडल भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, XUV 7XO पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है।

एक्सटीरियर के अलावा, इस SUV का इंटीरियर भी इसकी सेल्स में अहम रोल प्ले करता है। इस SUV में अब वही बड़ा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें तीन 12.3-इंच के डिस्प्ले शामिल हैं, इसमें इन्फोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल हैं।

इस SUV के खास फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। XUV 7XO में मेमोरी फंक्शन वाली पावर-एडजस्टेबल सामने की सीटें, 540-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, BYOD माउंट, सामने बैठे यात्री के लिए बोस मोड और डॉल्बी एटम्स सपोर्ट वाला 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।