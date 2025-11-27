देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में नहीं गल रही इस कार की दाल! 7 महीने में सिर्फ 254 यूनिट ही बिकीं

संक्षेप: देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 7 महीने के दौरान अर्टिगा की 1,13,322 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की 64,678 यूनिट बिकीं।

देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 7 महीने के दौरान अर्टिगा की 1,13,322 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की 64,678 यूनिट बिकीं। यानी इन दोनों के बीच 48,644 यूनिट का अंतर रहा। हालांकि, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रहने वाली महिंद्रा मराजो सबसे कमजोर मॉडल रही। इसकी महज 254 यूनिट ही बिकी हैं। सबसे कम बिक्री के बाद भी इसे 123% की सालाना ग्रोथ मिली। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस जैसे मॉडस से होता है।

टॉप-10 MPV सेल्स अप्रैल से अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अप्रैल-अक्टूबर 2025 अप्रैल-अक्टूबर 2024 ग्रोथ % YoY 1 मारुति अर्टिगा 1,13,322 1,13,846 0% 2 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा 64,678 61,552 5% 3 किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV 50,610 39,959 27% 4 मारुति XL6 20,558 22,755 -10% 5 रेनो ट्राइबर 13,847 12,207 13% 6 टोयोटा रुमियन 10,342 12,464 -17% 7 मारुति इनविक्टो 1,792 1,547 16% 8 टोयोटा वेलफायर 764 638 20% 9 किआ कार्निवल 541 न्यू - 10 महिंद्रा मराजो 254 114 123%

महिंद्रा मराजो की फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो अप्रैल में 6 यूनिट, मई में 4 यूनिट, जून में 17 यूनिट, जुलाई में 176 यूनिट, अगस्त में 46 यूनिट, सितंबर में 3 यूनिट और अक्टूबर में 2 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 254 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसकी औसतन 36 यूनिट बिकीं।

सेल बढ़ाने 72,500 रुपए का डिस्काउंट

महिंद्रा इस महीने अपनी 7-सीटर MPV मराजो पर भी गजब का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस MPV के सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। यानी इसके मॉडल ईयर 2024 और मॉडल ईयर 2025 स्टॉक पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस महीने इस कार पर 72,500 रुपए तक की छूट दे रही है। इस कार पर ये डिस्काउंट देने का बड़ा रीजन इसकी सेल्स में कमी होना भी है। 2024 में ये कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार रही। वहीं, ये देश की सबसे कम बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी शामिल रही। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.59 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक हैं।