देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में नहीं गल रही इस कार की दाल! 7 महीने में सिर्फ 254 यूनिट ही बिकीं

देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में नहीं गल रही इस कार की दाल! 7 महीने में सिर्फ 254 यूनिट ही बिकीं

संक्षेप:

देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 7 महीने के दौरान अर्टिगा की 1,13,322 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की 64,678 यूनिट बिकीं।

Thu, 27 Nov 2025 10:05 AM
देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 7 महीने के दौरान अर्टिगा की 1,13,322 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की 64,678 यूनिट बिकीं। यानी इन दोनों के बीच 48,644 यूनिट का अंतर रहा। हालांकि, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रहने वाली महिंद्रा मराजो सबसे कमजोर मॉडल रही। इसकी महज 254 यूनिट ही बिकी हैं। सबसे कम बिक्री के बाद भी इसे 123% की सालाना ग्रोथ मिली। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस जैसे मॉडस से होता है।

टॉप-10 MPV सेल्स अप्रैल से अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअप्रैल-अक्टूबर 2025अप्रैल-अक्टूबर 2024ग्रोथ % YoY
1मारुति अर्टिगा1,13,3221,13,8460%
2टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा64,67861,5525%
3किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV50,61039,95927%
4मारुति XL620,55822,755-10%
5रेनो ट्राइबर13,84712,20713%
6टोयोटा रुमियन10,34212,464-17%
7मारुति इनविक्टो1,7921,54716%
8टोयोटा वेलफायर76463820%
9किआ कार्निवल541न्यू-
10महिंद्रा मराजो254114123%

महिंद्रा मराजो की फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो अप्रैल में 6 यूनिट, मई में 4 यूनिट, जून में 17 यूनिट, जुलाई में 176 यूनिट, अगस्त में 46 यूनिट, सितंबर में 3 यूनिट और अक्टूबर में 2 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 254 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसकी औसतन 36 यूनिट बिकीं।

सेल बढ़ाने 72,500 रुपए का डिस्काउंट
महिंद्रा इस महीने अपनी 7-सीटर MPV मराजो पर भी गजब का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस MPV के सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। यानी इसके मॉडल ईयर 2024 और मॉडल ईयर 2025 स्टॉक पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस महीने इस कार पर 72,500 रुपए तक की छूट दे रही है। इस कार पर ये डिस्काउंट देने का बड़ा रीजन इसकी सेल्स में कमी होना भी है। 2024 में ये कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार रही। वहीं, ये देश की सबसे कम बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी शामिल रही। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.59 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक हैं।

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
