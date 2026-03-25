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Toyota की चार नई MPV और SUV, लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ 7 सीटर हाइराइडर भी

Mar 25, 2026 03:10 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा जल्द ही भारत में अपनी चार नई गाड़ियों को लॉन्च कर सकती है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ 7 सीटर हाइराइडर भी शामिल है। खास बात है कि इस लिस्ट में टोयोटा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट भी शामिल है।

Toyota की चार नई MPV और SUV, लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ 7 सीटर हाइराइडर भी

टोयोटा फैन्स के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी चार नई गाड़ियों को लॉन्च कर सकती है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ 7 सीटर हाइराइडर भी शामिल है। खास बात है कि इस लिस्ट में टोयोटा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट भी शामिल है। तो आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

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Toyota Hycross Facelift

टोयोटा हाइक्रॉस इंडियन मार्केट में बेहद पॉप्युलर है। इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी आता है। 2022 में लॉन्च हुई इस एमपीवी को इस साल के आखिर में एक मिड-लाइफ अपडेट मिलने वाला है। इस फेसलिफ्ट से वीइकल के डिजाइन में कुछ बदलाव और एक्सट्रा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। फेसलिफ्ट में राइड क्वालिटी और केबिन एक्सपीरियंस में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाइक्रॉस के मौजूदा पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हाइक्रॉस में 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक से जुड़ा है। कुल सिस्टम आउटपुट 181 हॉर्सपावर और 188 एनएम है। यह ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है।

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7-Seater Urban Cruiser Hyryder

कंपनी जल्द ही अपनी हाइब्रिड हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन ला सकता है। हाल ही में इस वीइकल के टेस्ट मॉडल को देखा गया था। इसका वीलबेस 5 सीटर मॉडल से काफी लंबा होगा और यह लंबाई में भी अधिक होगा। उम्मीद की जा रही है कि यह मॉडल 5 सीटर मॉडल जैसे पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन्स के साथ लॉन्च होगा। इसका 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, 101 हॉर्सपावर जेनरेट करता है। वहीं, इसका 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 113 हॉर्सपावर ऑफर करता है।

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New-Generation Hilux MHEV

टोयोटा भारत में इसी साल अपनी 9th जेनरेशन हाइलक्स लॉन्च करेगी। इसे पहले थाईलैंड में शोकेस किया गया था और इसमें मौजूदा मॉडल के कई सुधार किए गए हैं। मौजूदा मॉडल ने भारत में ग्राहकों का एक खास सेगमेंट क्रिएट किया है, , जिसका फायदा नए मॉडल को भी मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो, नेक्स्ट जेनरेशन हाइलक्स पूरी तरह से नए फ्रंट फेसिया के साथ आएगी। यह पहले से अधिक शार्प और अग्रेसिव दिखेगा।

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टोयोटा इसे 'साइबर सूमो फेस' कहता है। वील्स और बैक में भी मामूली स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर डीजल दिया जा सकता है। इसके अलावा इसका 48V माइल्ड हाइब्रिड (MHEV) वर्जन भी ऑफर किया जा सकता है। यह सेटअप मौजूदा फॉर्च्यूनर में दिए गए सेटअप जैसा होगा।

New-Generation Fortuner

नई हाइलक्स पर बेस्ड नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर की भी जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। इसे थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इसका फ्रंट फेसिया नया होगा। इसमें चौड़ी ग्रिल, स्लीकर हेडलाइट्स, नया बम्पर और एलईडी फॉग लैंप होंगे। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और नया बम्पर होगा। इसमें नए वील्स भी होंगे।

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इसमें 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और ADAS के साथ कई फीचर्स होने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन- 2.7 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (164 हॉर्सपावर और 245 एनएम टॉर्क) और 2.8 लीटर का टर्बो-डीजल इंजन (201 हॉर्सपावर और 500 एनएम टॉर्क) ही रह सकता है। स्टैंडर्ड डीजल इंजन जैसे आउटपुट वाला 48V माइल्ड हाइब्रिड इंजन भी ऑफर किया दा सकता है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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