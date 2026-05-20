वक्त आ गया जब आप अपनी कार के माइलेज पर ध्यान दें, इन 4 छोटे टिप्स से हर दिन बचाएं पेट्रोल-डीजल

एक सप्ताह के अंदर फ्यूल दो बार महंगा हो चुका है। पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था, तो अब इसमें 90-90 पैसे की बढ़ोतरी गई है। खबरों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी कारों के माइलेज पर भी ध्यान देना शुरू कर दें।

देश के अंदर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के अंदर फ्यूल दो बार महंगा हो चुका है। पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था, तो अब इसमें 90-90 पैसे की बढ़ोतरी गई है। खबरों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी कारों के माइलेज पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। क्योंकि माइलेज बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों से हल्का निजात मिल सकता है। हम यहां ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आपकी कार ज्यादा बेहतर माइलेज देने लगेगी।

1. कार को एक रफ्तार में चलाएंगे

अब वक्त आ गया है कि कार को एक जैसी स्पीड में दौड़ाया जाए। अक्सर कार की जिग-जैग स्पीड उसका माइलेज बिगाड़ देती है। इतना ही नहीं, अचानक स्पीड बढ़ाना और जaर से ब्रेक लगाना भी माइलेज को बिगाड़ते हैं। गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को हाईवे पर 33% तक और शहर में 5% तक कम कर सकता है। ऐसे अचानक से गाड़ी तेजी से भगाना और अचानक स्पीड बढ़ाना बंद करें। एक्सीलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल आराम से करें। धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और धीरे-धीरे ही ब्रेक लगाएं। हाईवे पर एक जैसी और स्पीड बनाए रखने के लिए क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें।

2. टायरों में हवा सही रखना

टायरों में हवा का सही दबाव बनाए रखना, सबसे अच्छी फ्यूल इकॉनमी पक्का करने का एक अहम कदम है। जिन टायरों में हवा कम होती है, वे सड़क पर ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे आखिरकार फ्यूल बर्बाद होता है। हफ्ते में एक बार टायरों में हवा का दबाव जरूर जांचें। हमेशा अपने टायरों में उतनी ही हवा भरवाएं जितनी गाड़ी बनाने वाली कंपनी (OEM) ने बताई है। यह जानकारी अक्सर ड्राइवर की तरफ वाले डोर के फ्रेम पर लगे एक स्टिकर पर लिखी होती है।

3. इंजन को बेवजह चालू ना रखें

गाड़ी को बेवजह चालू रखने से भी फ्यूल बर्बाद होता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ट्रैफिक जाम में या लाल बत्ती पर ज्यादा देर तक इंतजार कर रहे हैं, तो इंजन बंद कर दें। आजकल की कई गाड़ियों में ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो ड्राइवर के लिए यह काम अपने आप कर देती है। इससे आखिरकार फ्यूल की बचत होती है। हालांकि, पुराने मॉडलों में जिनमें ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऊपर बताई गई स्थिति में इंजन बंद करने के लिए चाबी को हाथ से घुमाना बहुत असरदार होता है।