वक्त आ गया जब आप अपनी कार के माइलेज पर ध्यान दें, इन 4 छोटे टिप्स से हर दिन बचाएं पेट्रोल-डीजल
एक सप्ताह के अंदर फ्यूल दो बार महंगा हो चुका है। पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था, तो अब इसमें 90-90 पैसे की बढ़ोतरी गई है। खबरों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी कारों के माइलेज पर भी ध्यान देना शुरू कर दें।
देश के अंदर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के अंदर फ्यूल दो बार महंगा हो चुका है। पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था, तो अब इसमें 90-90 पैसे की बढ़ोतरी गई है। खबरों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि लोग अपनी कारों के माइलेज पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। क्योंकि माइलेज बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों से हल्का निजात मिल सकता है। हम यहां ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आपकी कार ज्यादा बेहतर माइलेज देने लगेगी।
1. कार को एक रफ्तार में चलाएंगे
अब वक्त आ गया है कि कार को एक जैसी स्पीड में दौड़ाया जाए। अक्सर कार की जिग-जैग स्पीड उसका माइलेज बिगाड़ देती है। इतना ही नहीं, अचानक स्पीड बढ़ाना और जaर से ब्रेक लगाना भी माइलेज को बिगाड़ते हैं। गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को हाईवे पर 33% तक और शहर में 5% तक कम कर सकता है। ऐसे अचानक से गाड़ी तेजी से भगाना और अचानक स्पीड बढ़ाना बंद करें। एक्सीलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल आराम से करें। धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और धीरे-धीरे ही ब्रेक लगाएं। हाईवे पर एक जैसी और स्पीड बनाए रखने के लिए क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें।
2. टायरों में हवा सही रखना
टायरों में हवा का सही दबाव बनाए रखना, सबसे अच्छी फ्यूल इकॉनमी पक्का करने का एक अहम कदम है। जिन टायरों में हवा कम होती है, वे सड़क पर ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे आखिरकार फ्यूल बर्बाद होता है। हफ्ते में एक बार टायरों में हवा का दबाव जरूर जांचें। हमेशा अपने टायरों में उतनी ही हवा भरवाएं जितनी गाड़ी बनाने वाली कंपनी (OEM) ने बताई है। यह जानकारी अक्सर ड्राइवर की तरफ वाले डोर के फ्रेम पर लगे एक स्टिकर पर लिखी होती है।
3. इंजन को बेवजह चालू ना रखें
गाड़ी को बेवजह चालू रखने से भी फ्यूल बर्बाद होता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ट्रैफिक जाम में या लाल बत्ती पर ज्यादा देर तक इंतजार कर रहे हैं, तो इंजन बंद कर दें। आजकल की कई गाड़ियों में ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो ड्राइवर के लिए यह काम अपने आप कर देती है। इससे आखिरकार फ्यूल की बचत होती है। हालांकि, पुराने मॉडलों में जिनमें ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऊपर बताई गई स्थिति में इंजन बंद करने के लिए चाबी को हाथ से घुमाना बहुत असरदार होता है।
4. अनावश्यक वजन कम करें
कार पर से वजन कम करने से लंबे समय में ईंधन की बचत बढ़ सकती है। कार में हर 45 kg अतिरिक्त वजन होने से उसकी ईंधन की बचत लगभग 1-2% कम हो जाती है। इसलिए, ट्रंक और पिछली सीट से अनावश्यक चीजें हटा दें। अगर आप बाहरी रूफ रैक या कार्गो कैरियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटा दें, क्योंकि वे हवा का प्रतिरोध पैदा करते हैं और कार पर अतिरिक्त वजन डालते हैं। इसके कारण कार का इंजन ज्यादा फ्यूल खर्च करता है। कार पर अनावश्यक और भारी एक्सेसरीज लगवाने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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