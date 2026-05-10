Toyota Fortuner को टक्कर देने वाली ये तीन धाकड़ SUV हुईं सस्ती, 4 लाख रुपये तक कम हुई कीमत
डील में आप मई 2026 यानी इस पूरे महीने इन दमदार रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी को 4 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में।
फुल साइज एसयूवी लेने का मन बना रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए धाकड़ डील्स लाइव हैं। ये डील टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली तीन धाकड़ एसयूवी - स्कोडा कोडिएक, एमजी ग्लॉस्टर और जीप मेरिडियन पर दी जा रही है। डील में आप मई 2026 यानी इस पूरे महीने इन दमदार रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी को 4 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में।
स्कोडा कोडिएक पर कमाल की डील
स्कोडा कोडिएक पर इस महीने 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत फिलहाल 40.74 लाख रुपये से 55.49 लाख रुपये के बीच है। MY25 मॉडल पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 2 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट, 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 1 लाख रुपये का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। MY26 मॉडल पर 50 हजार रुपये तक की कैश छूट, एक्सचेंज बोनस और 50 हजार रुपये का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी लाभ उपलब्ध है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Jeep Wrangler
₹ 67.65 - 73.16 लाख
एमजी ग्लॉस्टर पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट
अगर आप एमजी ग्लॉस्टर लेने की सोच रहे हैं, तो इस महीने यह एसयूवी आपको भारी डिस्काउंट के साथ मिल सकती है। एमजी ग्लोस्टर पर 4 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट MY25 मॉडल पर दे रही है। ध्यान रहे कि डिस्काउंट अमाउंट स्टॉक की अवेलेबिलिटी और चुने गए वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इस वक्त एमजी ग्लॉस्टर की कीमत (ऑन-रोड, मुंबई) छूट के बिना 46.50 लाख रुपये से 53.13 लाख रुपये के बीच है।
जीप मेरिडियन खरीदने का सबसे शानदार मौका
जीप मेरिडियन पर इस महीने 1.65 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। जीप मेरिडियन की मौजूदा कीमत 28.65 लाख रुपये से 46.02 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच है। चुनिंदा ग्राहकों के लिए एसयूवी के MY24 मॉडल पर दी जा रही छूट में 1.3 लाख रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी शामिल है। डॉक्टर, लीजिंग कंपनियां और उनके पार्टनर 30,000 रुपये तक के अडिशनल बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं।
आने वाली है नई फॉर्च्यूनर
नई हाइलक्स पर बेस्ड नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर की भी जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। इसे थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इसका फ्रंट फेसिया नया होगा। इसमें चौड़ी ग्रिल, स्लीकर हेडलाइट्स, नया बम्पर और एलईडी फॉग लैंप होंगे। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और नया बम्पर होगा। इसमें नए वील्स भी होंगे। इसमें 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और ADAS के साथ कई फीचर्स होने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन- 2.7 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (164 हॉर्सपावर और 245 एनएम टॉर्क) और 2.8 लीटर का टर्बो-डीजल इंजन (201 हॉर्सपावर और 500 एनएम टॉर्क) ही रह सकता है। स्टैंडर्ड डीजल इंजन जैसे आउटपुट वाला 48V माइल्ड हाइब्रिड इंजन भी ऑफर किया दा सकता है।
नोट: गाड़ियों पर मिलने वाला डिस्काउंट शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में गाड़ी खरीदने से पहले सटीक ऑफर की जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलर से जरूर संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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