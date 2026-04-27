पैसों का रखिए इंतजाम, जल्द मार्केट में एंट्री करने जा रही टाटा की ये तीन इलेक्ट्रिक कार; 500 km तक मिलेगा रेंज
भारत में इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट पर राज करने वाली टाटा मोटर्स अब सुस्त बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हैरियर EV और नई पंच EV को बाजार में उतारने के बाद कंपनी अब अपने अगले मिशन पर निकल चुकी है।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट पर राज करने वाली टाटा मोटर्स अब सुस्त बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हैरियर EV और नई पंच EV को बाजार में उतारने के बाद कंपनी अब अपने अगले मिशन पर निकल चुकी है। बता दें कि टाटा मोटर्स के पिटारे में फिलहाल तीन नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाइपलाइन में हैं। ये कारें अलग-अलग बजट और पसंद वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगले एक साल के भीतर ये तीनों मॉडल सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कंपनी के अपकमिंग तीनों मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक कारों के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
इस लिस्ट में सबसे पहली और किफायती गाड़ी नई टियागो EV है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसके प्रोटोटाइप देखे गए हैं। इसके लुक्स को नया टच देने के लिए LED हेडलाइट्स, नए बंपर और हवा के बहाव को बेहतर बनाने वाले नए अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि इसमें पंच EV वाला 30 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। इससे इसकी रेंज पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाएगी। अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डैशबोर्ड और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे सेगमेंट की सबसे हाई-टेक हैचबैक बना देंगे।
टाटा सिएरा EV
दूसरे नंबर पर टाटा की वो गाड़ी है जिसका नाम सुनते ही पुराने शौकीनों की यादें ताजा हो जाती हैं। यह कार टाटा सिएरा EV है। इसे इसी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है और यह टाटा की लाइनअप में कर्व EV से ऊपर रहेगी। सिएरा EV में 55 kWh से लेकर 75 kWh तक के बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। यह एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करने की ताकत रखेंगे। इसमें फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ 'बाय-डायरेक्शनल' चार्जिंग की सुविधा भी होगी।
टाटा अविन्या ईवी
सबसे अंत में और सबसे खास है टाटा के नए सब-ब्रैंड 'अविन्या' की पहली इलेक्ट्रिक कार। यह टाटा की अब तक की सबसे प्रीमियम और महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। साल 2027 की शुरुआत में आने वाली इस कार को जगुआर लैंड रोवर (JLR) के खास प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इसका लुक किसी आम कार जैसा नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स कार और लग्जरी गाड़ी जैसा होगा। इसका इंटीरियर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और लग्जरी पर बेस्ड होगा। यह गाड़ी टाटा मोटर्स को उन ग्लोबल ब्रांड्स के बराबर खड़ा कर देगी जो महंगी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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