Skoda Kylaq की कीमत में खरीद सकते हैं ये 3 SUV, लिस्ट में टाटा के साथ मारुति की एक एसयूवी
स्कोडा काइलैक अपने सेगमेंट की एक जबरदस्त एसयूवी है। वहीं, अगर आप काइलैक से हटकर कोई और एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
स्कोडा काइलैक (Skoda Kylaq) फिलहाल भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। यह शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अच्छे फीचर्स और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 9 लाख से 15.50 लाख रुपये के बीच है। हालांकि, इस बजट में कुछ दूसरी एसयूवी भी उपलब्ध हैं, जो अपने फीचर्स, इंजन और कीमत के दम पर काइलैक को कड़ी टक्कर देती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
Tata Nexon
टाटा नेक्सॉन इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। यह 11 ट्रिम और 84 वेरिएंट में उपलब्ध है। वेरिएंट की इतनी बड़ी रेंज ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुनने की सुविधा देती है। हालांकि, इससे सही वेरिएंट चुनना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मुंबई में नेक्सॉन की ऑन-रोड कीमत 8.70 लाख से 17.50 लाख रुपये के बीच है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें Camo Edition के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, PM 2.5 एयर प्यूरिफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड और 6 एयरबैग भी दिए गए हैं।
नेक्सॉन में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118bhp की पावर और 170Nm टॉर्क देता है। इसके अलावा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल-CNG इंजन 99bhp और 170Nm, जबकि 1.5-लीटर डीजल इंजन 113bhp और 260Nm का आउटपुट ऑफर करता है। गियरबॉक्स में 6-स्पीड मैन्युअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड DCA के ऑप्शन हैं। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के साथ आता है।
Renault Kiger
रेनो काइगर इस सेगमेंट की एक ऐसी एसयूवी है, जो अधिक पॉप्युलर नहीं है। यह पांच ट्रिम और 23 वेरिएंट में आती है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 6.81 लाख से 12.32 लाख रुपये के बीच है। काइगर में 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-स्पीकर Arkamys साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
इस एसयूवी में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 72bhp की पावर और 96Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 5-स्पीड मैन्युअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। वहीं, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 99bhp की पावर और 152Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 5-स्पीड मैन्युअल और CVT का ऑप्शन मिलता है।
Maruti Suzuki Brezza
मारुति सुजुकी ब्रेजा भी काइलैक की कीमत में खरीदी जा सकने वाली एक दमदार एसयूवी है। यह चार ट्रिम और 19 वेरिएंट में उपलब्ध है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 8.75 लाख से 16.25 लाख रुपये तक है। अपडेटेड ब्रेजा में 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर Arkamys साउंड सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, सिंगल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, PM 2.5 एयर प्यूरिफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इंजन ऑप्शन्स की बात करें, तो ब्रेजा में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 109bhp की पावर और 170Nm टॉर्क देता है।
इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसके अलावा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है, जो 102bhp और 139Nm का आउटपुट देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। इसी इंजन का CNG वर्जन भी उपलब्ध है, जो 87bhp की पावर और 121.5Nm टॉर्क देता है। CNG मॉडल में 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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