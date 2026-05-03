हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में जल्द एंट्री की तैयारी कर रही हैं ये 3 सेडान कारें; जानिए क्या होंगे बदलाव

May 03, 2026 05:35 pm IST

भारतीय सड़कों पर सेडान कारों का अपना एक अलग क्लास और रूतबा आज भी बरकरार है। होंडा, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों के लिए सेडान कारें आज भी उनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा हैं।

एसयूवी सेगमेंट की हाई डिमांड के बाद भी भारतीय सड़कों पर सेडान कारों का अपना एक अलग क्लास और रूतबा आज भी बरकरार है। होंडा, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों के लिए सेडान कारें आज भी उनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा हैं। यही वजह है कि ये तीनों दिग्गज कंपनियां इस साल अपनी पॉपुलर सेडान कारों के नए अवतार बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। अगर आप भी एक आरामदायक और स्टाइलिश सिडान खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए काफी अहम होने वाले हैं। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में एंट्री करने वाली 3 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग सेडान कारों के बारे में विस्तार से।

होंडा सिटी का नया अवतार इस कड़ी में सबसे पहला नाम होंडा सिटी का है। होंडा अपनी सबसे कामयाब कार 'सिटी' का एक नया अपडेटेड मॉडल 22 मई को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि यह बिल्कुल नई जनरेशन वाली कार नहीं होगी, बल्कि मौजूदा मॉडल का ही एक नया 'फेसलिफ्ट' वर्जन होगा। कंपनी इसके लुक को ताजा करने के लिए बंपर, हेडलाइट्स और ग्रिल में कुछ हल्के बदलाव करेगी।

इंटीरियर में बढ़ेगी लग्जरी नई होंडा सिटी के अंदर आपको पहले से ज्यादा आराम और सुविधाएं मिलेंगी। चर्चा है कि इसमें वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, एक अपडेटेड टचस्क्रीन सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए इसके ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे ड्राइविंग और भी सुरक्षित हो जाएगी।

स्लाविया और वर्टस भी होंगी अपडेट साल की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के आसपास स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस के भी नए मॉडल आने की उम्मीद है। इन दोनों कारों के बाहरी डिजाइन में नए बंपर, ग्रिल और लाइट्स देखने को मिलेंगी। एक दिलचस्प बदलाव यह होगा कि इन कारों के पीछे अब कंपनी का लोगो जलता हुआ दिखाई देगा। यह रात के समय इन्हें बेहद शानदार लुक देगा।