भारतीय मार्केट में धूम मचाने आ रही हैं ये 3 हाइब्रिड SUV, 25 km तक देगी माइलेज; लॉन्च कब?

भारतीय मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए इस साल के अंत तक देश में 3 और नई हाइब्रिड कारें दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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भारतीय मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए इस साल के अंत तक देश में 3 और नई हाइब्रिड कारें दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि आने वाले ये तीनों नए मॉडल दमदार एसयूवी सेगमेंट के होंगे। कार कंपनियां अब पर्यावरण के साथ-साथ ग्राहकों की जेब का भी ख्याल रख रही हैं। ये अपकमिंग हाइब्रिड गाड़ियां न सिर्फ बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देंगी, बल्कि इनका माइलेज भी बेहद शानदार होने वाला है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

होंडा जेडआर-वी हाइब्रिड जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा ग्लोबल मार्केट में अपनी इस नई एसयूवी को एचआर-वी और सीआर-वी के बीच स्लॉट करती है। भारत में इसका सिर्फ पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वैरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा। इसकी डिलीवरी इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। इस गाड़ी में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। यह मिलकर 181bhp की पावर जनरेट करते हैं। यह सेटअप कार को 22.8 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देने में मदद करेगा। इसे जापान से पूरी तरह बनी-बनाई (CBU) इम्पोर्ट किया जाएगा।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड किआ मोटर्स आगामी अक्टूबर महीने के आसपास अपनी इस प्रीमियम डी-सेगमेंट एसयूवी सोरेंटो हाइब्रिड को भारत में लॉन्च कर सकती है। यह इस सेगमेंट में स्कोडा कोडियाक को टक्कर देने वाली पहली हाइब्रिड गाड़ी होगी। किआ इस बड़ी एसयूवी को 6-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट के साथ मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। इसमें 1.6-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका भारतीय माइलेज (ARAI) करीब 20 किमी/लीटर हो सकता है।