Maruti Suzuki की इन तीन SUV को मिलने वाला है बड़ा अपडेट, नया लुक, फीचर भी कमाल के
कंपनी अपनी तीन पॉप्युलर SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। मारुति अपनी जिन एसयूवी को अपडेट देने वाली है, उनमें फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
मारुति सुजुकी के फैन्स के लिए आने वाले एक्साइटमेंट से भरे रहने वाले हैं। कंपनी अपनी तीन पॉप्युलर SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। मारुति अपनी जिन एसयूवी को अपडेट देने वाली है, उनमें फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। ऐसे में अगर आप मारुति सुजुकी की इन एसयूवी में से किसी एक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कंपनी इन एसयूवी के अपडेट में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।
मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड
सबसे ज्यादा चर्चा मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को लेकर है। मिड-लाइफ अपडेट के साथ फ्रॉन्क्स को कंपनी का पहला इन-हाउस डेवलप किया गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। यह नया हाइब्रिड सेटअप 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होगा। खास बात यह है कि यही हाइब्रिड नेक्स्ट जेनरेशन बलेनो, स्विफ्ट और ब्रेजा में भी इस्तेमाल की जा सकती है। 2026 मारुति फ्रॉन्क्स में केवल हाइब्रिड टेक ही नहीं, बल्कि कई नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक SUV में लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा एक्सटीरियर में हल्के डिजाइन बदलाव भी किए जाएंगे, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न नजर आएगा।
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Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
2026 मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट में बड़े चेंजेज की उम्मीद नहीं है। कंपनी इसके डिजाइन को हल्का-फुल्का अपडेट कर सकती है। नई SUV में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन के अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड LED लाइटिंग देखने को मिल सकती है। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद बेहद कम है।
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को भी शानदार अपडेट मिलने वाला है। सामने आए स्पाई फोटोज से पता चलता है कि SUV में नए डिजाइन के बंपर, थोड़ा बदला हुआ फ्रंट ग्रिल, नए अलॉय वील्स और अपडेटेड फॉग लैंप हाउजिंग दी जाएगी। इंटीरियर में बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जिसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले भी मिलेगा। इसके अलावा नई अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर ट्रिम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें, तो नई ब्रेजा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेयर किया जाएगा। यह इंजन केवल टॉप वेरिएंट्स में मिल सकता है या फिर मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह ले सकता है। वहीं, CNG वेरिएंट में अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक सेटअप मिलने की भी उम्मीद है।
(Main Image: Cartoq)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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