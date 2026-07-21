इन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की तिकड़ी ने किया कमाल; यामाहा, सुजुकी, हीरो के मॉडल की लगा दी 'पछाड़'
भारतीय बाजार में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक ईवी तो लंबे समय से इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके थे। अब इसमें एथर रिज्टा का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस नई तिकड़ी ने टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में यामाहा रे, सुजुकी बर्गमैन और हीरो डेस्टिनी 125 को पीछे छोड़ दिया। इनकी सेल्स का अंदर भी करीब दोगुना तक है।
अब कोई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इनकी सेल्स का ग्राफ तेजी से ऊपर हुआ है। इतना ही नहीं, इनकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्होंने कई पॉपुलर कंपनियों को पेट्रोल मॉडल को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। जी हां, जून 2026 के टॉप-10 स्कूटर की सेल्स पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि कई पॉपुलर स्कूटर इस लिस्ट में काफी नीचे पहुंच गए हैं, क्योंकि इनकी जगह इलेक्ट्रिक मॉडलों ने हथिया ली है।
दरअसल, भारतीय बाजार में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक ईवी तो लंबे समय से इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके थे। अब इसमें एथर रिज्टा का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस नई तिकड़ी ने टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में यामाहा रे, सुजुकी बर्गमैन और हीरो डेस्टिनी 125 को पीछे छोड़ दिया। इनकी सेल्स का अंदर भी करीब दोगुना तक है। चलिए एक बार इनकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
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Yamaha EC-06
₹ 1.68 लाख
Okaya EV Motofaast
₹ 1.39 लाख
Yamaha AEROX-E
₹ 2.82 लाख
Suzuki e Access
₹ 1.88 लाख
Hero Electric Optima
₹ 83,300 - 1.04 लाख
Hero Electric Photon
₹ 1.11 लाख
|टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|YoY
|1
|होंडा एक्टिवा
|2,18,932
|19%
|2
|टीवीएस जुपिटर
|1,36,805
|27%
|3
|सुजुकी एक्सेस
|63,121
|22%
|4
|टीवीएस आईक्यूब
|47,331
|232%
|5
|बजाज चेतक
|40,376
|126%
|6
|टीवीएस एनटॉर्क
|37,762
|65%
|7
|एथर रिज्टा
|24,742
|97%
|8
|यामाहा रे
|22,782
|60%
|9
|सुज़ुकी बर्गमैन
|22,454
|43%
|10
|हीरो डेस्टिनी 125
|22,010
|9%
TVS आईक्यूब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।
इस स्कूटर में 4.4 kW की मोटर लगी है, जो इसे सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 82 km/h तक है। इसकी बैटरी पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67-रेटेड है। इसमें इंडीजीनियस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें लास्ट पार्क करने की जगह, लाइव चार्जिंग स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, गाड़ी की ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक और कॉल कंट्रोल, Alexa इंटीग्रेशन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
1 मिलियन यूनिट का सफर तय
TVS मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 10 लाख (1 मिलियन) यूनिट का आंकड़ा मई 2026 में पार कर लिया। हालांकि, उन बिक्री का भारी बहुमत आईक्यूब से आया है, जो कंपनी का प्रमुख EV बना हुआ है। इस स्कूटर को जहां पहली एक लाख यूनिट तक पहुंचने में 3 साल से अधिक का समय लगा, वहीं अगली 5 लाख यूनिट को केवल 16 महीनों में हासिल किया गया, जो हाल के सालों में आईक्यूब की डिमांड में ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी के पास देशभर में 3,000 से ज्यादा शहरों में 3,300 से ज्यादा टचप्वाइंट है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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