खरीदनी है नई 7-सीटर SUV तो जल्द आ रहे ये 3 शानदार ऑप्शन, लॉन्च डेट भी कंफर्म; जानिए डिटेल्स

Feb 14, 2026 10:17 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर SUV सेगमेंट इस समय खूब पॉपुलर है। इसे देखते हुए साल 2026 और 2027 को लेकर कार कंपनियों ने बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल, भारतीय परिवारों में बड़ी, दमदार और फीचर-लोडेड गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बता दें कि Volkswagen, MG और Nissan जैसे बड़े ब्रांड्स एक के बाद एक नए 7-सीटर मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं। इनमें से कई मॉडलों का लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 मोस्ट-अवेटेड 7-सीटर SUV के बारे में विस्तार से।

Volkswagen Tayron R Line फॉक्सवैगन की यह SUV सीधे प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी। फॉक्सवैगन टेरॉन R Line की लोकल असेंबली भारत में शुरू हो चुकी है। इसका लॉन्च अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। अनुमान है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 45 लाख रुपये होगी। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ 4WD स्टैंडर्ड होगा।

MG Majestor एमजी मोटर ने हाल ही में अपनी फुल-साइज एसयूवी मेजेस्टर को पेश किया है। इसकी कीमतों का ऐलान अगले महीने होगा। जबकि अप्रैल से डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। यह मौजूदा ग्लॉस्टर का ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। इसमें जाना-पहचाना ट्विन-टर्बो डीजल इंजन, 2WD और 4WD ऑप्शन, नया एक्सटीरियर डिजाइन और अंदर से फुल-लोडेड केबिन मिलेगा। खास बात है कि इसमें Level 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी होंगे।