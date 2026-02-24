फौरन लपक लें ये ऑफर! इन 7-सीटर कारों पर आई ₹5 लाख तक की बंपर छूट, सीधे फॉर्च्यूनर से होती है टक्कर

Feb 24, 2026 05:34 pm IST

अगर आप सस्ते में कोई लग्जरी 7-सीटर कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली तीन 7-सीटर कारों पर ₹5 लाख तक की छूट मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय बाजार में 7-सीटर SUV सेगमेंट पर सालों से टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का दबदबा रहा है। लेकिन, अब इस सेगमेंट में मुकाबला तेज हो गया है। कई प्रीमियम 7-सीटर SUVs पर कंपनियां ₹3 लाख से लेकर ₹5 लाख तक के भारी डिस्काउंट दे रही हैं। अगर आप बड़ी, लग्जरी और पावरफुल SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है। आइए उन SUVs के बारे में जानते हैं, जिन पर इस वक्त बंपर ऑफर मिल रहे हैं।

1- स्कोडा कोडिएक पर ₹5 लाख की छूट

स्कोडा (Skoda) की फ्लैगशिप SUV कोडिएक (Kodiaq) पर फिलहाल सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। इस पर मिल रहे डिस्काउंट की बात करें तो इस पर ₹3.5 लाख तक डीलर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें ₹1 लाख तक कॉरपोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट और ₹50,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसका मतलब है कि इस पर कुल फायदा लगभग ₹5 लाख (MY25 मॉडल्स पर) तक का है।

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 2.0L TSI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 202 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलता है। इसकी कीमत ₹39.99 लाख से ₹45.96 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

2- जीप मेरेडियन पर ₹3.25 लाख की छूट

जीप मेरेडियन (Meridian) जीप कंपास (Jeep Compass) का 7-सीटर वर्जन है, फिलहाल ये भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसके ऑफर डिटेल की बात करें तो इसमें ₹1.65 लाख का कंज्यूमर डिस्काउंट मिलता है, जो ₹1.30 लाख कॉरपोरेट डिस्काउंट (MY2024 पर) के साथ आती है। इस पर ₹30,000 का स्पेशल ऑफर मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस पर कुल ₹3.25 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0L का टर्बो डीजल मिलता है, जो 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ऑटोमैटिक और 4x4 विकल्प मिलता है। इसकी कीमत ₹23.33 लाख से ₹37.82 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

3- MG ग्लोस्टर पर ₹4 लाख तक की छूट

फीचर्स से भरपूर ग्लोस्टर (Gloster) पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है। इस ऑफर में ₹3.5 लाख का कैश डिस्काउंट और ₹50,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। इस पर कुल ₹4 लाख तक की बचत हो रही है।

इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2.0L टर्बो डीजल मिलता है, जो 158 bhp की पावर और 374 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, इसमें 2.0L ट्विन-टर्बो डीजल 213 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी कीमत ₹38.33 लाख से ₹43.16 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

क्या यह खरीदने का सही समय है?