टाटा नेक्सॉन को टक्कर देने आ रहीं ये धांसू SUV, लिस्ट में नई स्कोडा कायलाक, 6 गियर वाली ब्रेजा भी

Apr 05, 2026 01:42 pm IST

अगर आप नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और टाटा नेक्सॉन आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मार्केट में कई कॉम्पैक्ट एसयूवी की एंट्री होने वाली हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट की बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। अगर आप नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और टाटा नेक्सॉन आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मार्केट में कई कॉम्पैक्ट एसयूवी की एंट्री होने वाली हैं। ये अपकमिंग एसयूवी टाटा नेक्सॉन को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इस लिस्ट में स्कोडा कायलाक स्पोर्ट्सलाइन, ब्रेजा फेसलिफ्ट और फ्रॉक्स फेसलिफ्ट के साथ कई ऑप्शन मौजूद हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Skoda Kylaq Sportline स्कोडा कायलाक का यह नया वर्जन इस साल के सेकेंड हाफ में में मार्केट में एंट्री कर सकता है। इसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक अपग्रेड जैसे- ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, ब्लैक रूफ रेल्स, ब्लैक ओआरवीएम और नए 17-इंच अलॉय वील्स देखने को मिलेंगे। इसमें स्मोक्ड लाइटिंग एलिमेंट्स भी होने की उम्मीद है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बेहतर बनाएंगे। इंजन की बात करें तो, इसमें वही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 PS पावर और 178 Nm टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल वेरिएंट की कीमत लगभग 12.75 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत लगभग 13.65 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

Skoda Kylaq CNG कायलाक स्पोर्ट्सलाइन के साथ कंपनी कायलाक का CNG वर्जन भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। यह SUV शहर में रहने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, जो कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। इस वर्जन में OEM अप्रूव्ड डीलर-लेवल फिटेड CNG किट ऑफर की जा सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि यह सिंगल-सिलेंडर सेटअप होगा या ड्यूल-सिलेंडर सेटअप। CNG मोड में यह लगभग 90 से 100 PS की पावर जनरेट करेगी और लगभग 23 से 25 किमी/किलोग्राम का माइलेज देगी। कायलाक CNG की स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 90,000 रुपये से 1 लाख रुपये महंगी हो सकती है।

Maruti Suzuki Fronx Facelift

मारुति सुजुकी की पॉप्युलर क्रॉसओवर एसयूवी फ्रॉन्क्स का भी इस साल फेसलिफ्ट आने वाला है। इस अपडेट में बाहरी डिजाइन में कुछ मामूली बदलाव किए जा जाएंगे और केबिन के अंदर एक्सट्रा फीचर दिए जा सकते हैं। इस मॉडल के इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल वाले ही रहेंगे। इसकी कीमत 7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

फेसलिफ्टेड के अलावा मारुति सुजुकी भारत में फ्रॉन्क्स हाइब्रिड लॉन्च करने के बारे में भी सोच रही है। स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स से अलग इस एसयूवी में एक बिल्कुल नई सीरीज का हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। इस सेटअप में, 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन जनरेटर का काम करेगा। वहीं, इलेक्ट्रिक मोटर वील्स को पावर देगा। फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड से लगभग 35 किमी प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद है।