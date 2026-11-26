दिसंबर के शुरुआती तीन दिनों में ही तीन धांसू एसयूवी की मार्केट में एंट्री होने वाली हैं। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा और JSW Motors की पहली SUV Combat शामिल हैं।

साल 2026 का आखिरी महीना ऑटोमोबाइल मार्केट और SUV लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। इस साल नवंबर तक भारत में एक के बाद एक कई कारें लॉन्च या अनवील की जा चुकी हैं। दिसंबर में भी यही ट्रेंड बरकरार रहने वाला है। दिसंबर के शुरुआती तीन दिनों में ही तीन धांसू एसयूवी की मार्केट में एंट्री होने वाली हैं। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा और JSW Motors की पहली SUV Combat शामिल हैं।

1. नेक्स्ट-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा फॉर्च्यूनर के नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब कंपनी 1 दिसंबर 2026 को इसका ग्लोबल डेब्यू कराने वाली है। टेस्टिंग के दौरान इसके प्रोडक्शन-रेडी मॉडल भी देखे जा चुके हैं। नई एसयूवी मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी हो सकती है और इसे अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। डिजाइन की बात करें, तो नई फॉर्च्यूनर नई LED हेडलाइट्स, बदली हुई ग्रिल और नया फ्रंट बंपर मिलेगा। रियर में भी टेललाइट्स और डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने के साथ कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इंजन की जहां तक बा लिए इसमें मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन के अपडेटेड विकल्प मिलने की उम्मीद है। डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। चुनिंदा डीजल वेरिएंट में 4x4 सिस्टम जारी रहेगा। ग्लोबल डेब्यू के बाद इसे अगले साल भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

2. Honda Alpha EV होंडा 2 दिसंबर को इंडियन मार्केट के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Alpha को अनवील करेगी। कंपनी इसके टीजर और डिजाइन स्केच पहले ही रिलीज कर चुकी है। इसका प्रोडक्शन मॉडल कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें आगे की तरफ लंबा ग्लॉस ब्लैक पैनल, इंटीग्रेटेड हेडलैंप और LED DRLs मिलेंगे। फीचर्स की बात करें, तो इसमें बड़ी टचस्क्रीन, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा Level-2 ADAS और 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 400 से 500km होने की उम्मीद है। कंपनी 2 दिसंबर को इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठाएगी।

3. JSW Combat JSW Motors ने अपनी पहली SUV Combat को 3 दिसंबर 2026 को लाने वाली है। इससे पहले कंपनी अपना नया लोगो भी पेश कर चुकी है। कॉम्बैट असल में जेटूर T2 का रीबैज्ड वर्जन होगी। इसका डिजाइन बॉक्सी और रगेड होगा, जो काफी हद तक Land Rover Defender से इंस्पायर्ड लगता है। इसके केबिन में 15.6-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलेंगे।