धमाका करने आ रहीं ये चार धांसू सेडान, लिस्ट में होंडा की दो बेहद पॉप्युलर कार भी
इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सेडान्स की एंट्री होने वाली हैं। इनमें फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट और स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के साथ होंडा की दो फेमस सेडान भी शामिल हैं।
सेडान लवर्स के लिए आने वाले महीने काफी एक्साइटिंग हैं। इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सेडान्स की एंट्री होने वाली हैं। इनमें फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के साथ स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट और होंडा सिवीक के साथ होंडा अकॉर्ड भी शामिल हैं। ऐसे में अगर आपका भी प्लान सेडान खरीदने का है, तो थोड़े दिन वेट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।
Honda Accord
होंडा की अकॉर्ड अपने समय की एक काफी पॉप्युलर सेडान रही है। अब इसकी भारत में वापसी हो सकती है। कंपनी ने कम सेल के कारण पिछली होंडा अकार्ड को डिस्कंटिन्यू कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि होंडा इस सेडान को भारत में वापस लाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे हाइब्रिड कार के तौर पर पेश किया जाएगा। होंडा अकॉर्ड एक प्रीमियम 4-डोर सेडान है। इसमें कई प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाने की उम्मीद की जा रही है। होंडा ने अब तक इस सेडान के बारे में सटीक जानकारी जारी शेयर नहीं की है। अकॉर्ड हाइब्रिड को भारत में CBU या CKD मॉडल के तौर पर में सेल किया जा सकता है।
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Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Honda Civic
होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च के मौके पर कहा था कि वह अपनी नई स्ट्रैटिजी के तहत मार्केट में छह नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। खबरों के मुताबिक, लॉन्च होने वाले मॉडलों में से एक होंडा सिविक भी है। इससे पहले हमें 10th जेनरेशन सिविक मिली थी, जिसका प्रोडक्शन 2021 में बंद कर दिया गया था। इस बार होंडा कथित तौर पर इस सेडान को हाइब्रिड अवतार में वापस लाने के मूड में है। इसे सीबीयू या सीकेडी मॉडल के रूप में सेल किया जाएगा। इससे होंडा को परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी।
Skoda Slavia
स्कोडा स्लाविया को भी जल्द ही अपडेट मिलने वाला है। स्लाविया फेसलिफ्ट के टेस्ट मॉडल को भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। इसमें नए हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और बदले हुए रियर प्रोफाइल के साथ एक नया फ्रंट एंड होगा। इसमें नए अलॉय वील्स और केबिन में अपडेटेड फीचर्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद है कि इस सेडान में कुशाक वाला रियर सीट मसाजर फंक्शन भी शामिल होगा। इसमें 1.0-लीटर टीएसआई इंजन मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। जबकि, इसका 1.5-लीटर टीएसआई इंजन 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ आएगा। इसके इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।
Volkswagen Virtus
यह इसी साल तीसरी तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जासूसी तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि फॉक्सवैगन वर्टस के पहले से ही पॉप्युलर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाला। इसका ओवरऑल शेप और बॉडी पैनल काफी हद तक मौजूदा मॉडल के जैसे ही रहेंगे। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट नया 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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