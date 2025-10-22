5 SUV को धड़ल्ले से खरीद रहे लोग, इनके बेस मॉडल में नहीं मिलते 6 एयरबैग; लिस्ट में स्कॉर्पियो, इनोवा भी शामिल
संक्षेप: आज भी कई महंगे और लग्जरी मॉडल में 6-एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर नहीं मिल रहे हैं। इसमें कई ऐसे मॉडल भी शामिल हैं, जिनकी डिमांड हाई है। ये अपनी-अपनी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी हैं। जैसे, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV700, MG हेक्टर, MG हेक्टर प्लस जैसे कई मॉडल इस लिस्ट का हिस्सा है।
भारतीय बाजार में अब कई छोटी कारों में 6-एयरबैग को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसमें मारुति ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट जैसे कई मॉडल हैं। दूसरी तरफ, आज भी कई महंगे और लग्जरी मॉडल में 6-एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर नहीं मिल रहे हैं। इसमें कई ऐसे मॉडल भी शामिल हैं, जिनकी डिमांड हाई है। ये अपनी-अपनी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी हैं। जैसे, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV700, MG हेक्टर, MG हेक्टर प्लस जैसे कई मॉडल इस लिस्ट का हिस्सा है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
1. महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (हाई ट्रिम्स में 6 एयरबैग)
कीमत: 13.20 लाख से 24.17 लाख रुपए
स्कॉर्पियो N के एंट्री-लेवल वैरिएंट में केवल 2 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन Z8 S ट्रिम (16.59 लाख रुपए) से आगे, इस लैडर-फ्रेम SUV में 6 एयरबैग मिलते हैं। इसके अलावा, स्कॉर्पियो एन को 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
2. महिंद्रा XUV700 (हाई ट्रिम्स में 7 एयरबैग)
कीमत: 14.13 लाख से 23.71 लाख रुपए
XUV700 के मोनोकॉक डिजाइन और महिंद्रा के लाइन-अप में इसकी प्रीमियम पोजिशनिंग को देखते हुए, इस SUV में स्टैंडर्ड तौर से केवल 2 एयरबैग ही मिलते हैं। हालांकि, आपको XUV700 AX5 ट्रिम (17.29 लाख रुपए) से कर्टेन एयरबैग, AX7 ट्रिम (18.37 लाख रुपए) से साइड एयरबैग और AX7 L ट्रिम में ड्राइवर-साइड नी एयरबैग मिलता है। यह XUV700 को इस सूची में 7 एयरबैग तक देने वाली सबसे अफॉर्डेबल कार बनाता है।
3. MG हेक्टर / हेक्टर प्लस (हाई ट्रिम में 6 एयरबैग)
कीमत: 14 लाख से 21.34 लाख रुपए
हेक्टर MG का दूसरा सबसे महंगा ICE-ऑपरेटेड मॉडल है, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर सिर्फ 3 एयरबैग मिलते हैं। यही बात 6 या 7-सीटर हेक्टर प्लस पर भी लागू होती है। हालांकि, आपको हेक्टर स्मार्ट प्रो ट्रिम (16.89 लाख रुपए) से 4 एयरबैग मिलते हैं। शार्प प्रो ट्रिम लेवल (18.34 लाख रुपए) से यह संख्या बढ़कर 6 एयरबैग हो जाती है।
4. जीप कंपास (हाई ट्रिम में 6 एयरबैग)
कीमत: 17.73 लाख से 30.50 लाख रुपए
कंपास भारत में जीप का एंट्री-लेवल मॉडल है। इसके बावजूद, कंपास के एंट्री-लेवल वैरिएंट में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं। कंपास लिमिटेड (O) ट्रिम (24.58 लाख रुपए) से 6 एयरबैग शामिल हैं। ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है।
5. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (3 एयरबैग स्टैंडर्ड, टॉप ट्रिम में 7 एयरबैग)
कीमत: 18.66 लाख से 25.36 लाख रुपए
इनोवा क्रिस्टा भारत की सबसे पॉपुलर MPV में से एक है, टोयोटा इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग नहीं देती है। हालांकि, इनोवा क्रिस्टा यहां एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसमें स्टैंडर्ड के रूप में 3 एयरबैग हैं। आगे की सीट के यात्रियों के लिए 2 और ड्राइवर के लिए एक घुटने का एयरबैग दिया है। टॉप-स्पेक इनोवा क्रिस्टा ZX वैरिएंट (25.27 लाख रुपए से शुरू) में यह संख्या बढ़कर 7 एयरबैग हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
