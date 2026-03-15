ब्रेजा फेसलिफ्ट से लेकर एक्सटर फेसलिफ्ट तक, आ रहीं हैं ये धाकड़ CNG SUV, लिस्ट में स्कोडा भी

Mar 15, 2026 03:11 pm IST

मार्केट में जल्द ही नई सब-4 मीटर SUVs की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी की खास बात है कि इनमें सीएनजी किट इंस्टॉल होगी। इन सब-4 मीटर एसयूवी में मारुति सुजिकी ब्रेजा फेसलिफ्ट सीएनजी और हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट सीएनजी भी शामिल हैं।

CNG गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप सीएनजी किट वाली नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपकी मन SUV लेने का है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इंडियन मार्केट में जल्द ही नई सब-4 मीटर SUVs की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी की खास बात है कि इनमें सीएनजी किट इंस्टॉल होगी। लॉन्च होने वाली इन सब-4 मीटर एसयूवी में मारुति सुजिकी ब्रेजा फेसलिफ्ट सीएनजी, हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट सीएनजी, स्कोडा कायलाक सीएनजी और फॉक्सवैगन टेरा सीएनजी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Skoda Kylaq CNG रिपोर्ट्स के अनुसार स्कोडा Kylaq को और भी पॉप्युलर बनाने के लिए इसके CNG किट के साथ भी लॉन्च करने की सोच रहा है। स्कोडा कायलाक को फैक्ट्री फिटेड CNG किट या कंपनी अप्रूव्ड डीलर-फिटेड CNG किट के साथ ऑफर किया जा सकता है। हालांकि, इस बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। पावर की बात करें तो यह 1.0 लीटर TSI इंजन लैस होगी, जो 114 bhp पावर और 178 Nm टॉर्क जनरेट करेगी। CNG मोड में इसकी पावर में लगभग 20-30 प्रतिशत की कमी आ सकती है। उम्मीद है कि यह किट इस साल के अंत में लॉन्च हो जाएगी।

Volkswagen Tera CNG स्कोडा काइलाक की तरह फॉक्सवैगन की अपकमिंग सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी टेरा होगा में भी सीएनजी का ऑप्शन दिया जा सकता है। हालांकि, टेरा में लॉन्च के समय सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा या नहीं इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कंपनी टेरा को इस साल के अंत तक या 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

Hyundai Exter Facelift CNG हुंडई इस साल एक्सटर का फेसलिफ्टेड वर्जन भी लॉन्च करेगा। मौजूदा मॉडल की तरह इसमें भी ड्यूल-सिलेंडर Hy-CNG Duo टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें बूट फ्लोर के नीचे दो 30-लीटर के पेट्रोल टैंक होंगे, जिससे लगेज स्पेस को मैक्सिमम किया जा सकेगा। पेट्रोल मोड में इसका 1.2-लीटर कापा इंजन 83 PS पावर और 114 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं, CNG मोड में यह 69 PS पावर और 95.2 Nm टॉर्क ऑफर करेगा। फेसलिफ्ट के तहत इसमें फ्रंट और रियर बंपर के साथ-साथ हेडलाइट और टेललाइट में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

Maruti Suzuki Brezza Facelift CNG