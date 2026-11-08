2027 में आ सकती हैं इन कंपनियों की नई हाइब्रिड SUV, लिस्ट में किआ, रेनो और JSW भी

हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।अगले साल यानी 2027 में कई शानदार हाइब्रिड एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें Jaecoo J5, नई Hyundai Creta, Renault Boreal और Kia Seltos Hybrid जैसे मॉडल शामिल हैं।

इंडियन बायर्स के बीच हाइब्रिड कारों की पॉप्युलैरिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है। हाइब्रिड कारें पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले बेहतर माइलेज देती हैं। यही कारण है कि ग्राहकों का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भरोसा बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मार्केट में आए दिन नई हाइब्रिड कार की एंट्री हो रही है। अगर आप भी हाइब्रिड एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। मार्केट में अगले साल यानी 2027 में कई शानदार हाइब्रिड एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें Jaecoo J5, नई Hyundai Creta, Renault Boreal और Kia Seltos Hybrid जैसे मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनियां इन अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर कर सकती हैं।

Jaecoo J5 Hybrid JSW के जरिए इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली Jaecoo ब्रैंड अपनी प्रीमियम एसयूवी J5 का हाइब्रिड वर्जन ला सकती है। Jaecoo J5 HEV में रेंज रोवर से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, पतले LED हेडलैंप और मशीन-कट अलॉय व्हील दिए जाएंगे। इस एसयूवी में 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 1.83kWh की लिथियम-आयन बैटरी मिलेगी। इसके इंटरनेशनल मॉडल में यह पावरट्रेन कुल 224PS की पावर और 295Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन दिया गया है और कंपनी करीब 19kmpl की माइलेज का क्लेम करती है।

Hyundai Creta Hybrid अगले साल हुंडई का सबसे बड़ा लॉन्च नई जेनरेशन क्रेटा हो सकती है। इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नई क्रेटा का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा। इसका साइज भी बढ़ सकता है और केबिन में पहले से ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। एक्सटीरियर में नई LED DRLs, हेडलैंप और पिक्सल डिजाइन वाले क्लियर-लेंस LED टेल लैंप दिए जा सकते हैं। केबिन में नया डैशबोर्ड और हुंडई का Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। इस सिस्टम का टोटल पावर आउटपुट करीब 160PS हो सकता है।

Renault Boreal / Bigster Hybrid नई डस्टर की एंट्री के बाद रेनो एक 7-सीटर एसयूवी भी ला सकती है। इसे Boreal या Bigster नाम से लाए जाने की उम्मीद है। डस्टर पर बेस्ड इस एसयूवी को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रेनो की सब-ब्रैंड Dacia पहले ही Bigster का प्रोडक्शन मॉडल दिखा चुकी है। इसका डिजाइन डस्टर से मिलता-जुलता होगा, लेकिन तीसरी रो के लिए इसकी लंबाई ज्यादा रखी जाएगी। इस एसयूवी में 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसे डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन से ऐड जाएगा। उम्मीद है कि इसका माइलेज 5-सीटर डस्टर हाइब्रिड के आसपास हो सकता है।