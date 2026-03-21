Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाजार में 2 नई इलेक्ट्रिक कार आईं, फुल चार्ज पर 900Km+ दौड़ेंगी; 15 मिनट की चार्जिंग में 670Km रेंज

Mar 21, 2026 01:52 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

दुनियाभर में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है। खासकर चीन इस सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, इनमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अब इस सेगमेंट में 2 नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री हो चुकी है। खास बात ये है कि इन दोनों कारों की सिंगल चार्ज पर रेंज 900Km से ज्यादा है।

बाजार में 2 नई इलेक्ट्रिक कार आईं, फुल चार्ज पर 900Km+ दौड़ेंगी; 15 मिनट की चार्जिंग में 670Km रेंज

दुनियाभर के बाजारों में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है। खासकर चीन और भारत इस सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, इनमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अब इस सेगमेंट में 2 नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री हो चुकी है। खास बात ये है कि इन दोनों कारों की सिंगल चार्ज पर रेंज 900Km से ज्यादा है। हम यहां जिन कारों की बात कर रहे हैं उनमें BMW i3 इलेक्ट्रिक सेडान और शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक सेडान शामिल हैं। SU7 की कीमत 219,900 RMB (चीनी युआन) यानी करीब 25 लाख रुपए है। जबकि, BMW i3 की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। चलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक सेडान के बारे में डिटेल से जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

BMW i3 इलेक्ट्रिक सेडान की डिटेल

BMW i3 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है। इसे 3 सीरीज के इलेक्ट्रिक रूप में देखा जा सकता है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 900 किलोमीटर बताई जा रही है। ये नई ‘Neu Klasse’ डिजाइन पर बेस्ड है। इस कार में 108.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है। इसमें 469bhp की पावर और 645Nm का टॉर्क मिलता है। जिससे इसकी परफॉर्मेंस भी मजबूत बनती है। इसमें 800V चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट मिलती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW i3

BMW i3

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
BMW i7

BMW i7

₹ 2.05 - 2.58 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX

BMW iX

₹ 1.21 - 1.4 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i4

BMW i4

₹ 72.5 - 77.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i5

BMW i5

₹ 1.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW XM

BMW XM

₹ 2.55 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:क्रेटा, सेल्टोस, विटारा को टक्कर देने आ गई ये नई SUV; इतने लाख में लॉन्च

इस इलेक्ट्रिक सेडान के डिजाइन की बात करें तो इसे एक मॉडर्न लुक दिया गया है। इसकी रूफलाइन पतली और स्टाइलिश है। कार में किडनी स्टाइल की ग्रिल को भी हल्का और कम दिखने वाला बनाया गया है। इंटीरियर की बात करें तो ये iX3 जैसी ही दिखती है। इसमें एक बड़ी पैनोरमिक iDrive स्क्रीन दी गई है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। इसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है।

BMW i3 जर्मनी के म्यूनिख में तैयार की जाएगी। ये काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है। फिलहाल भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। बीएमडब्ल्यू भारत में पहले से i7 और iX1 जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है, लेकिन नई i3 या iX3 अभी तक यहां लॉन्च नहीं हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि i3 से पहले iX3 को भारत में लाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:आपकी गाड़ी को पल भर में चमका देगा ये मिनी प्रेशर वॉशर, 70 मिनट का बैटरी बैकअप

शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक सेडान की डिटेल

चीनी कंपनी शाओमी ने भी अपनी SU7 लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्च कर दिया है। इसे तीन वैरिएंट स्टैंडर्ड, प्रो और मैक्स में खरीद पाएंगे। सिंगल चार्ज पर ये कार 900 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का दावा करती है। अब SU7 में 752V सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप टॉप-टियर मैक्स मॉडल लेते हैं, तो आपको 897V सिस्टम मिलता है। जब गाड़ी ज्यादा लोड के साथ काम कर रही होती है, तो उसकी बैटरी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नए सिस्टम गाड़ी की बैटरी को पुराने मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज करने की सुविधा देते हैं।

ये भी पढ़ें:TVS ने कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें 6 साल की वारंटी और ₹10 लाख का बीमा मिलेगा

ऐसा लगता है कि शाओमी यह बात समझती है कि कोई भी व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन पर घंटों तक बैठे रहना पसंद नहीं करता। SU7 का मैक्स वर्जन इस कैटेगरी में सचमुच एक स्टार है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल महज 15 मिनट में 416 मील (लगभग 670 किलोमीटर) तक की ड्राइविंग रेंज जोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि शाओमी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आप सड़क पर ज्यादा समय बिताएं और चार्जिंग केबल को घूरते हुए कम समय बिताएं।

SU7 का स्टैंडर्ड वर्जन, दोबारा पावर लेने से पहले 447 मील (लगभगह 720 किलोमीटर) तक का सफर तय कर सकता है। मैक्स मॉडल 519 मील (लगभग 835 किलोमीटर) तक जा सकता है, लेकिन इस ग्रुप का असली मैराथन धावक तो इसका प्रो वर्जन है, यह एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 560 मील (लगभग 902 किलोमीटर) तक का सफर तय कर सकता है। ये आंकड़े CLTC साइकिल पर बेस्ड है, जो चीन में ड्राइविंग दूरी को मापने का एक मानक तरीका है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Electric Car Electric Vehicles Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।