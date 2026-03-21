बाजार में 2 नई इलेक्ट्रिक कार आईं, फुल चार्ज पर 900Km+ दौड़ेंगी; 15 मिनट की चार्जिंग में 670Km रेंज

दुनियाभर में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है। खासकर चीन इस सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, इनमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अब इस सेगमेंट में 2 नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री हो चुकी है। खास बात ये है कि इन दोनों कारों की सिंगल चार्ज पर रेंज 900Km से ज्यादा है।

दुनियाभर के बाजारों में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है। खासकर चीन और भारत इस सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, इनमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अब इस सेगमेंट में 2 नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री हो चुकी है। खास बात ये है कि इन दोनों कारों की सिंगल चार्ज पर रेंज 900Km से ज्यादा है। हम यहां जिन कारों की बात कर रहे हैं उनमें BMW i3 इलेक्ट्रिक सेडान और शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक सेडान शामिल हैं। SU7 की कीमत 219,900 RMB (चीनी युआन) यानी करीब 25 लाख रुपए है। जबकि, BMW i3 की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। चलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक सेडान के बारे में डिटेल से जानते हैं।

BMW i3 इलेक्ट्रिक सेडान की डिटेल BMW i3 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है। इसे 3 सीरीज के इलेक्ट्रिक रूप में देखा जा सकता है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 900 किलोमीटर बताई जा रही है। ये नई ‘Neu Klasse’ डिजाइन पर बेस्ड है। इस कार में 108.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है। इसमें 469bhp की पावर और 645Nm का टॉर्क मिलता है। जिससे इसकी परफॉर्मेंस भी मजबूत बनती है। इसमें 800V चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट मिलती है।

इस इलेक्ट्रिक सेडान के डिजाइन की बात करें तो इसे एक मॉडर्न लुक दिया गया है। इसकी रूफलाइन पतली और स्टाइलिश है। कार में किडनी स्टाइल की ग्रिल को भी हल्का और कम दिखने वाला बनाया गया है। इंटीरियर की बात करें तो ये iX3 जैसी ही दिखती है। इसमें एक बड़ी पैनोरमिक iDrive स्क्रीन दी गई है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। इसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है।

BMW i3 जर्मनी के म्यूनिख में तैयार की जाएगी। ये काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है। फिलहाल भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। बीएमडब्ल्यू भारत में पहले से i7 और iX1 जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है, लेकिन नई i3 या iX3 अभी तक यहां लॉन्च नहीं हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि i3 से पहले iX3 को भारत में लाया जा सकता है।

शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक सेडान की डिटेल चीनी कंपनी शाओमी ने भी अपनी SU7 लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्च कर दिया है। इसे तीन वैरिएंट स्टैंडर्ड, प्रो और मैक्स में खरीद पाएंगे। सिंगल चार्ज पर ये कार 900 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का दावा करती है। अब SU7 में 752V सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप टॉप-टियर मैक्स मॉडल लेते हैं, तो आपको 897V सिस्टम मिलता है। जब गाड़ी ज्यादा लोड के साथ काम कर रही होती है, तो उसकी बैटरी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नए सिस्टम गाड़ी की बैटरी को पुराने मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज करने की सुविधा देते हैं।

ऐसा लगता है कि शाओमी यह बात समझती है कि कोई भी व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन पर घंटों तक बैठे रहना पसंद नहीं करता। SU7 का मैक्स वर्जन इस कैटेगरी में सचमुच एक स्टार है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल महज 15 मिनट में 416 मील (लगभग 670 किलोमीटर) तक की ड्राइविंग रेंज जोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि शाओमी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आप सड़क पर ज्यादा समय बिताएं और चार्जिंग केबल को घूरते हुए कम समय बिताएं।