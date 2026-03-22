तहलका मचाने आ रही हैं ये चार धांसू इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में टाटा और किआ भी

Mar 22, 2026 07:15 pm IST

हां हम आपको कुछ ऐसी ईवी के बारे नेम बता रहे हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा जा चुका है। इससे माना जा रहा है कि इनकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग ईवी के बारे में।

इंडियन मार्केट में नई कई नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। ईवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि फरवरी 2026 में भारत में 20,500 से ज्यादा ईवी की सेल हुई है। ऐसे में अगर आप नई ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। यहां हम आपको कुछ ऐसी ईवी के बारे नेम बता रहे हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा जा चुका है। इससे माना जा रहा है कि इनकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग ईवी के बारे में।

टाटा सिएरा ईवी टाटा सिएरा ईवी अप्रैल से जून के बीच इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। सिएरा का यह ऑल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच के सेगमेंट में आएगा। सूत्रों के अनुसार यह सिंगल-मोटर रियर वील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में ऑफर किया जाएगा। इसमें कंपनी 55 kWh और 65 kWh के बैटरी पैक ऑफर करेगी। इनकी रेंज हैरियर ईवी के आसपास हो सकती है। यह ईवी वीइकल-टू-वीइकल चार्जिंग और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स से लैस हो सकती है।

महिंद्रा BEO7 इस महीने की शुरुआत में महिंद्रा BEO7 को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यह BE सीरीज का दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल होगा। 2027 में लॉन्च होने वाली इस SUV की लंबाई लगभग 4.6 मीटर होगी। यह INGLO के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। BEO7 का प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल एक नए नाम के साथ आ सकता है। यह टाटा हैरियर ईवी और विनफास्ट वीएफ7 जैसी कारों को टक्कर देगा।

किआ सिरोस ईवी किआ इंडिया सिरोस के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है और इसे कंट्रीसाइड यानी रूरल इंडिया की सड़कों पर टेस्ट रन के दौरान कई बार देखा गया है। हुंडई इंस्टर से इंस्पायर्ड K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड किआ सिरोस ईवी फ्रंट-वील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत में किआ की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत कैरेंस क्लैविस ईवी से नीचे होगी।