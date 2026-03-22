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तहलका मचाने आ रही हैं ये चार धांसू इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में टाटा और किआ भी

Mar 22, 2026 07:15 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हां हम आपको कुछ ऐसी ईवी के बारे नेम बता रहे हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा जा चुका है। इससे माना जा रहा है कि इनकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग ईवी के बारे में।

तहलका मचाने आ रही हैं ये चार धांसू इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में टाटा और किआ भी

इंडियन मार्केट में नई कई नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। ईवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि फरवरी 2026 में भारत में 20,500 से ज्यादा ईवी की सेल हुई है। ऐसे में अगर आप नई ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। यहां हम आपको कुछ ऐसी ईवी के बारे नेम बता रहे हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा जा चुका है। इससे माना जा रहा है कि इनकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग ईवी के बारे में।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा सिएरा ईवी अप्रैल से जून के बीच इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। सिएरा का यह ऑल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच के सेगमेंट में आएगा। सूत्रों के अनुसार यह सिंगल-मोटर रियर वील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में ऑफर किया जाएगा। इसमें कंपनी 55 kWh और 65 kWh के बैटरी पैक ऑफर करेगी। इनकी रेंज हैरियर ईवी के आसपास हो सकती है। यह ईवी वीइकल-टू-वीइकल चार्जिंग और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स से लैस हो सकती है।

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इस महीने की शुरुआत में महिंद्रा BEO7 को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यह BE सीरीज का दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल होगा। 2027 में लॉन्च होने वाली इस SUV की लंबाई लगभग 4.6 मीटर होगी। यह INGLO के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। BEO7 का प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल एक नए नाम के साथ आ सकता है। यह टाटा हैरियर ईवी और विनफास्ट वीएफ7 जैसी कारों को टक्कर देगा।

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किआ सिरोस ईवी

किआ इंडिया सिरोस के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है और इसे कंट्रीसाइड यानी रूरल इंडिया की सड़कों पर टेस्ट रन के दौरान कई बार देखा गया है। हुंडई इंस्टर से इंस्पायर्ड K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड किआ सिरोस ईवी फ्रंट-वील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत में किआ की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत कैरेंस क्लैविस ईवी से नीचे होगी।

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2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट

भारत में टाटा की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार- टियागो ईवी को मेकओवर मिलने वाला है। इसमें मॉडर्न फीचर्स, बेहतर डिजाइन और बड़ी बैटरी शामिल हैं। 2026 टाटा टियागो ईवी को भारतीय सड़कों पर कैमोफ्लाज के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसे कंपनी इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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