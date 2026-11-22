नई मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की फ्रॉन्क्स (Fronx) इंडियन मार्केट में कंपनी की सबसे पॉप्युलर SUVs में से एक है। साल 2023 में लॉन्च हुई इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर स्पोर्टी एसयूवी को इसके कूपे-एसयूवी डिजाइन, बेहतर माइलेज, अफोर्डेबल प्राइसिंग और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से काफी पसंद किया जाता है। मई 2026 तक फ्रॉन्क्स की डोमेस्टिक मार्केट में टोटल सेल 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई थी। अब कंपनी इसकी सेल को और बढ़ाने के लिए बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। नई मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।

नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन नई फ्रॉन्क्स में मौजूदा 4-सिलेंडर K-Series इंजन की जगह 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यही इंजन नई बलेनो में भी आता है। इसकी पावर करीब 83bhp और टॉर्क 112Nm हो सकता है। फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन भी पहले की तरह कंटिन्यू रहने की संभावना है।

35kmpl से ज्यादा माइलेज वाला हाइब्रिड इंजन रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी अपनी नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में इन-हाउस डिवेलप किया गया सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन भी दे सकती है। यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हो सकता है और 35kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी हाइब्रिड इंजन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

ADAS और रियर डिस्क ब्रेक 2027 फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट Level 2 ADAS हो सकता है। हाल ही में सामने आए स्पाई फोटोज में एसयूवी के फ्रंट में रडार मॉड्यूल दिखाई दिया है, जिससे इसमें ADAS ऑफर किए जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके तहत अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं। मौजूदा फ्रॉन्क्स में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जिन्हें नए मॉडल में डिस्क ब्रेक से बदला जा सकता है।