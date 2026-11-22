नई Maruti Suzuki Fronx में दिख सकते हैं ये बड़े बदलाव, 35 kmpl से भी ज्यादा हो सकता है SUV का माइलेज
नई मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की फ्रॉन्क्स (Fronx) इंडियन मार्केट में कंपनी की सबसे पॉप्युलर SUVs में से एक है। साल 2023 में लॉन्च हुई इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर स्पोर्टी एसयूवी को इसके कूपे-एसयूवी डिजाइन, बेहतर माइलेज, अफोर्डेबल प्राइसिंग और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से काफी पसंद किया जाता है। मई 2026 तक फ्रॉन्क्स की डोमेस्टिक मार्केट में टोटल सेल 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई थी। अब कंपनी इसकी सेल को और बढ़ाने के लिए बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। नई मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन
नई फ्रॉन्क्स में मौजूदा 4-सिलेंडर K-Series इंजन की जगह 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यही इंजन नई बलेनो में भी आता है। इसकी पावर करीब 83bhp और टॉर्क 112Nm हो सकता है। फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन भी पहले की तरह कंटिन्यू रहने की संभावना है।
35kmpl से ज्यादा माइलेज वाला हाइब्रिड इंजन
रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी अपनी नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में इन-हाउस डिवेलप किया गया सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन भी दे सकती है। यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हो सकता है और 35kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी हाइब्रिड इंजन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
ADAS और रियर डिस्क ब्रेक
2027 फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट Level 2 ADAS हो सकता है। हाल ही में सामने आए स्पाई फोटोज में एसयूवी के फ्रंट में रडार मॉड्यूल दिखाई दिया है, जिससे इसमें ADAS ऑफर किए जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके तहत अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं। मौजूदा फ्रॉन्क्स में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जिन्हें नए मॉडल में डिस्क ब्रेक से बदला जा सकता है।
डिजाइन और फीचर्स में भी होंगे बदलाव
नई फ्रॉन्क्स में अपडेटेड ग्रिल और नए बंपर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसकी स्प्लिट हेडलाइट्स, LED DRLs, ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, स्लोपिंग रूफलाइन और कनेक्टेड LED टेललैंप डिजाइन पहले की तरह रह सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नई सीट अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल सकता है। इन बदलावों के साथ 2027 फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड और सेफ हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें