तहलका मचा देंगी किआ, महिंद्रा और MG की ये नई डीजल SUVs, मिलेगा पावरफुल इंजन, फीचर भी जबर्दस्त

Apr 09, 2026 07:30 pm IST

नई डीजल एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग है। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये डीजल एसयूवी किआ, महिंद्रा और एमजी की हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

एमिशन नॉर्म्स के चलते डीजल गाड़ियों को खरीदने से लोग थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन जिन्हें डीजल इंजन पसंद है, उन्हें इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता। ड्राइविंग के शौकीनों के बीच डीजल इंजन का जबर्दस्त क्रेज है। अगर आप भी इन बायर्स में से हैं और नई डीजल एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये डीजल एसयूवी किआ, महिंद्रा और एमजी की हैं। इनमें नए मॉडल्स के साथ फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग डीजल एसयूवी के बारे में।

MG Majestor एमजी मैजेस्टर को भारत में अनवील किया जा चुका है और यह इसी महीने ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। एमजी ने कन्फर्म किया है कि मैजेस्टर की डिलीवरी मई से शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। मैजेस्टर में आपको 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। यह डीजल इंजन 213 बीएचपी की ताकत और 479 एनएम का टॉर्क जनरेट करता। यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन, जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS भी मिलेगा। इसकी टक्कर मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर और अपकमिंग नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर से होगी।

Mahindra Scorpio-N फेसलिफ्ट महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट को इस साल अगस्त में लॉन्च कर सकती है। इसमें आपको नई ग्रिल के साथ, मौजूदा वेरिएंट से भी स्लीक हेडलैंप्स, अपडेटेड बम्पर और नए 19 इंच के अलॉय वील्स मिलेंगे। इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट में आपको मौजूदा वर्जन वाला 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन मिलेगा। कीमत की बात करें तो, यह 14 लाख से 26 लाख रुपये के बीच हो सकती है।