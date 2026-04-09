तहलका मचा देंगी किआ, महिंद्रा और MG की ये नई डीजल SUVs, मिलेगा पावरफुल इंजन, फीचर भी जबर्दस्त
नई डीजल एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग है। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये डीजल एसयूवी किआ, महिंद्रा और एमजी की हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
एमिशन नॉर्म्स के चलते डीजल गाड़ियों को खरीदने से लोग थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन जिन्हें डीजल इंजन पसंद है, उन्हें इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता। ड्राइविंग के शौकीनों के बीच डीजल इंजन का जबर्दस्त क्रेज है। अगर आप भी इन बायर्स में से हैं और नई डीजल एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये डीजल एसयूवी किआ, महिंद्रा और एमजी की हैं। इनमें नए मॉडल्स के साथ फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग डीजल एसयूवी के बारे में।
MG Majestor
एमजी मैजेस्टर को भारत में अनवील किया जा चुका है और यह इसी महीने ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। एमजी ने कन्फर्म किया है कि मैजेस्टर की डिलीवरी मई से शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। मैजेस्टर में आपको 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। यह डीजल इंजन 213 बीएचपी की ताकत और 479 एनएम का टॉर्क जनरेट करता। यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन, जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS भी मिलेगा। इसकी टक्कर मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर और अपकमिंग नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर से होगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.58 लाख
Mahindra Scorpio-N फेसलिफ्ट
महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट को इस साल अगस्त में लॉन्च कर सकती है। इसमें आपको नई ग्रिल के साथ, मौजूदा वेरिएंट से भी स्लीक हेडलैंप्स, अपडेटेड बम्पर और नए 19 इंच के अलॉय वील्स मिलेंगे। इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट में आपको मौजूदा वर्जन वाला 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन मिलेगा। कीमत की बात करें तो, यह 14 लाख से 26 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
Kia Seltos GTX (O) and X-Line (O) डीजल
किआ ने हाल ही में नेक्स्ट जेनरेशन सेल्टोस लॉन्च किया है और अब कंपनी नए टॉप-स्पेक वेरिएंट्स के साथ लाइनअप को एक्सपैंड करने वाली है। ये वेरिएंट GTX+ और X-Line (O) होंगे, जिन्हें इसी साल के मिड में लॉन्च किया जा सकता है। ये 1.5-लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन्स के साथ आएंगे। इन नए वेरिएंट्स की कीमत मौजूदा टॉप वेरिएंट्स से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इनमें हेड-अप डिस्प्ले, डैशकैम जैसे फीचर्स के साथ ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ भी देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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