होंडा के इन 6 मॉडल से ऐसे रूठे ग्राहक, अक्टूबर में एक भी यूनिट नहीं बिकी; इसमें एक्टिवा भी शामिल!
होंडा की अक्टूबर सेल्स के ब्रेकअप में कई चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले। दरअसल, कंपनी के लिए भारतीय बाजार में 6 मॉडल की सेल्स 00 यूनिट पर सिमट गई। इसमें उसका पॉपुलर एक्टिवा इलेक्ट्रिक और QC1 भी शामिल है। हालांकि, कंपनी नई बिकने वाले कुछ मॉडल की बिक्री बंद भी कर चुकी है। वहीं, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री बंद होने के बाद कंपनी ने इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया। जिन मॉडल की सेल्स जीरो रही उसमें ड्रीम, CB 300, CB 500, QC1, एक्टिवा ई और CB 1000 रही। चलिए एक बार इनकी सेल्स के आंकड़ो को देखते हैं।
|होंडा के इन टू-व्हीलर्स की अक्टूबर में 00 सेल रही
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|ड्रीम
|0
|4,351
|-4,351
|-100
|0
|CB 300
|0
|511
|-511
|-100
|0
|CB 500
|0
|133
|-133
|-100
|0
|QC1
|0
|0
|0
|-
|0
|एक्टिवा ई
|0
|0
|0
|-
|0
|CB 1000
|0
|0
|0
|-
|0
ड्रीम की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,351 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,351 यूनिट कम बिकीं। CB 300 की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 511 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 511 यूनिट कम बिकीं। CB 500 की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 133 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 133 यूनिट कम बिकीं। QC1 0 की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। एक्टिवा ई की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। CB 1000 की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं।
एक्टिवा इलेक्ट्रिक और QC1 का प्रोडक्शन बंद
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डेटा के मुताबिक, होंडा ने अगस्त 2025 से अपने एक्टिवा ई और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जापानी मैन्युफैक्चरर के फरवरी 2025 में हमारे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के ठीक 6 महीने बाद प्रोडक्शन बंद हुआ। एक्टिवा ई अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में उपलब्ध है। इन तीनों शहर में होंडा ने अपना बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसके उलट, QC1 देश के 6 शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और चंडीगढ़ में उपलब्ध है। प्रोडक्शन बंद करने या कहें कि इनकी सेल्स डाउन होने की एक वजह होम-चार्जिंग की कमी और लिमिटेड बैटरी स्टेशन नेटवर्क भी वजह हो सकते हैं।
फरवरी और जुलाई 2025 के बीच होंडा ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा ई और QC1 की कुल 11,168 यूनिट बनाईं। हालांकि, डीलर्स को सिर्फ 5,201 यूनिट (46.6%) भेजी गईं, जिससे कंपनी के पास काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्शन रोकने का कारण हो सकता है। जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, QC1 ने एक्टिवा ई से बहुत ज्यादा बिक्री की है, जो बिक्री का 86% है, इसकी 4,252 यूनिट बिकीं जबकि एक्टिवा ई की सिर्फ 698 यूनिट बिकीं। एक बड़ा कारण QC1 की कम कीमत और पोर्टेबल चार्जर की सुविधा हो सकती है, जबकि एक्टिवा ई पूरी तरह से होंडा के स्वैपेबल बैटरी नेटवर्क पर डिपेंड है।
