जल्द आ सकती हैं इन कंपनियों की ये 5 नई इलेक्ट्रिक SUV, लिस्ट में टाटा, होंडा और महिंद्रा भी
अगले कुछ महीनों में पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती हैं। इनमें VinFast VF5, Mahindra BE 07, Honda ALPHA, Tata Safari EV और Hyundai IONIQ P शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कई कंपनियां आने वाले दिनों में नए EV मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। अगले कुछ महीनों में पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती हैं। इनमें VinFast VF5, Mahindra BE 07, Honda ALPHA, Tata Safari EV और Hyundai IONIQ P शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में।
Honda ALPHA
होंडा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा 2 दिसंबर 2026 को आने वाली है। कंपनी ने अभी इसकी बैटरी, मोटर, पावर और ड्राइविंग रेंज की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, इसमें 65kWh से 75kWh तक की क्षमता वाले दो बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। एसयूवी का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम होने की उम्मीद की जा रही है।
Tata Safari EV
टाटा मोटर्स अपनी पहली 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी सफारी EV को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा XEV 9S जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका डिजाइन मौजूदा पेट्रोल-डीजल सफारी जैसा रह सकता है। इसमें कंपनी Acti.EV+ प्लेटफॉर्म यूज कर सकती है। एसयूवी में 65kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 80kWh का बड़ा बैटरी पैक दिए जाने की भी चर्चा है, जिसे Avinya मॉडल के साथ शेयर किया जा सकता है।
Mahindra BE 07
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज में BE 07 को BE 6 से ऊपर के सेगमेंट में रखेगी। इसके प्रोडक्शन मॉडल को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह एसयूवी कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर डिवेलप होगी और इसका डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा रह सकता है। इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के तीन बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसकी रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।
Hyundai IONIQ P
हुंडई भारत में एक नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी तैयार कर रही है। इसका इंटरनल कोडनेम HE1i है और प्रोडक्शन मॉडल को IONIQ P नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 2027 में होने की उम्मीद है। यह एसयूवी हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक मिल सकते हैं। शुरुआत में इन बैटरियों में चीन की Svolt से ली गई सेल इस्तेमाल होने सकती है। बाद में कंपनी Exide से मिलने वाली सेल का भी यूज कर सकती है।
VinFast VF5
वियतनाम की VinFast आने वाले महीनों में भारत में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी VF5 लॉन्च कर सकती है। फिलहाल कंपनी भारत में VF6 और VF7 बेचती है। हाल ही में कंपनी ने अपडेटेड VF5 का डिजाइन पेटेंट भी फाइल किया है, जिससे भारत में इसके लॉन्च की संभावना बढ़ गई है। अलग-अलग देशों में VF5 को 29.6kWh और 37.23kWh बैटरी पैक के साथ बेचा जाता है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल में कौन सा बैटरी पैक मिलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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