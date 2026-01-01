आज से इन 7 कंपनी की कारों को खरीदना हुआ महंगा, लेने स पहले जेब में ज्यादा पैसा रख लें; देखें पूरी लिस्ट
आज से कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्राइस हाइक का अलर्ट कंपनियों न दिसंबर में ही जारी कर दिया था। ऐसे में अब इनकी कार खरीदने पर आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी।
आज से कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्राइस हाइक का अलर्ट कंपनियों न दिसंबर में ही जारी कर दिया था। ऐसे में अब इनकी कार खरीदने पर आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। बीते साल ग्राहकों को GST कटौती के बाद कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। बता दें कि ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है। नई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो चुकी हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।
1. मर्सिडीज-बेंज
मर्सिडीज-बेंज 1 जनवरी से अपनी पूरी लाइन-अप में एक्स-शोरूम कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। ब्रांड ने इसके पीछे ज्यादा इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत और यूरो-रुपए की प्रतिकूल एक्सचेंज रेट को वजह बताया है। मर्सिडीज करेंसी में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही बदलावों का भी मूल्यांकन कर रही है। 2% की बढ़ोतरी से GLS की कीमतों में लगभग 2.64 लाख से 2.68 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो GST 2.0 के बाद की 9.4 लाख से 9.6 लाख रुपए की कमी से काफी कम है। E-क्लास की कीमतों में लगभग 1.57 लाख से 1.83 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो भी 4.5 लाख से 5.25 लाख रुपए की कीमत में कटौती से काफी कम है।
2. बीएमडब्ल्यू
BMW ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की थी। अब 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू हो गई है। ब्रांड ने इसका कारण ज्यादा मटीरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और भारतीय रुपए के कमजोर होने से विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले असर को बताया है। यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा। 3% की बढ़ोतरी से 3 सीरीज की कीमतों में 1.81 लाख से 1.85 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख से 3.55 लाख रुपए की कटौती से कम है।
3. बीवाईडी
BYD 1 जनवरी, 2026 से सीलियन 7 की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मौजूदा कीमत ही मिलेगी। कंपनी ने बदलाव का कारण या बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा नहीं किया है।
4. एमजी मोटर
MG 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती इनपुट और मैन्युफैक्चरिंग लागत के साथ-साथ व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक दबावों के कारण है। यह बढ़ोतरी इसके पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडलों पर लागू होगी। MG विंडसर EV की कीमत में 30,000 रुपए से 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम रेंज 14.27 लाख से 18.76 लाख रुपए हो जाएगी। कॉमेट EV की कीमतें 10,000 से 20,000 रुपए बढ़कर 7.64 लाख से 10.19 लाख रुपए होने की संभावना है।
5. निसान
निसान जनवरी 2026 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। यह घोषणा ग्रेविट कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले हुई है, जिसके मार्च 2026 तक शोरूम में आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में कम GST दर के कारण निसान मैग्नाइट की कीमत में 52,000 रुपए से 1 लाख रुपए की कटौती की गई थी। इसकी कीमत अभी 5.62 लाख रुपए से 10.76 लाख रुपए के बीच है। जनवरी से कीमतों में 17,000 स 32,000 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 5.79 लाख रुपए से 11.08 लाख रुपए हो जाएगी।
6. होंडा
होंडा जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी लगातार इनपुट लागत के दबाव के कारण है। हालांकि, अभी कंपनी ने सटीक बदलाव की घोषणा नहीं बताई है। इसका पता शोरूम पर जाकर ही लगेगा।
7. रेनो
रेनो 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। जिसमें क्विड, ट्राइबर और काइगर में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी। बदलाव के बाद, क्विड की कीमत लगभग 4.38 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, ट्राइबर की 5.88 लाख रुपए से 8.55 लाख रुपए और काइगर की 5.88 लाख रुपए से 10.54 लाख रुपए होने की उम्मीद है। रेनो डस्टर और एक 7-सीटर SUV भी जोड़ेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
