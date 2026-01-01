Hindustan Hindi News
आज से इन 7 कंपनी की कारों को खरीदना हुआ महंगा, लेने स पहले जेब में ज्यादा पैसा रख लें; देखें पूरी लिस्ट

आज से इन 7 कंपनी की कारों को खरीदना हुआ महंगा, लेने स पहले जेब में ज्यादा पैसा रख लें; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

आज से कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्राइस हाइक का अलर्ट कंपनियों न दिसंबर में ही जारी कर दिया था। ऐसे में अब इनकी कार खरीदने पर आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी।

Jan 01, 2026 08:07 am IST
आज से कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्राइस हाइक का अलर्ट कंपनियों न दिसंबर में ही जारी कर दिया था। ऐसे में अब इनकी कार खरीदने पर आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। बीते साल ग्राहकों को GST कटौती के बाद कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। बता दें कि ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है। नई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो चुकी हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

2. बीएमडब्ल्यू
BMW ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की थी। अब 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू हो गई है। ब्रांड ने इसका कारण ज्यादा मटीरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और भारतीय रुपए के कमजोर होने से विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले असर को बताया है। यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा। 3% की बढ़ोतरी से 3 सीरीज की कीमतों में 1.81 लाख से 1.85 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख से 3.55 लाख रुपए की कटौती से कम है।

3. बीवाईडी
BYD 1 जनवरी, 2026 से सीलियन 7 की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मौजूदा कीमत ही मिलेगी। कंपनी ने बदलाव का कारण या बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा नहीं किया है।

4. एमजी मोटर
MG 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती इनपुट और मैन्युफैक्चरिंग लागत के साथ-साथ व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक दबावों के कारण है। यह बढ़ोतरी इसके पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडलों पर लागू होगी। MG विंडसर EV की कीमत में 30,000 रुपए से 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम रेंज 14.27 लाख से 18.76 लाख रुपए हो जाएगी। कॉमेट EV की कीमतें 10,000 से 20,000 रुपए बढ़कर 7.64 लाख से 10.19 लाख रुपए होने की संभावना है।

5. निसान
निसान जनवरी 2026 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। यह घोषणा ग्रेविट कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले हुई है, जिसके मार्च 2026 तक शोरूम में आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में कम GST दर के कारण निसान मैग्नाइट की कीमत में 52,000 रुपए से 1 लाख रुपए की कटौती की गई थी। इसकी कीमत अभी 5.62 लाख रुपए से 10.76 लाख रुपए के बीच है। जनवरी से कीमतों में 17,000 स 32,000 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 5.79 लाख रुपए से 11.08 लाख रुपए हो जाएगी।

6. होंडा
होंडा जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी लगातार इनपुट लागत के दबाव के कारण है। हालांकि, अभी कंपनी ने सटीक बदलाव की घोषणा नहीं बताई है। इसका पता शोरूम पर जाकर ही लगेगा।

7. रेनो
रेनो 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। जिसमें क्विड, ट्राइबर और काइगर में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी। बदलाव के बाद, क्विड की कीमत लगभग 4.38 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, ट्राइबर की 5.88 लाख रुपए से 8.55 लाख रुपए और काइगर की 5.88 लाख रुपए से 10.54 लाख रुपए होने की उम्मीद है। रेनो डस्टर और एक 7-सीटर SUV भी जोड़ेगी।

