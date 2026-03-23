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कार खरीदने का है प्लान? भारत में जल्द आ रही हैं 8-स्पीड गियरबॉक्स वाली ये 10 गाड़ियां; देखें लिस्ट में कौन-कौन

Mar 23, 2026 10:25 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय सड़कों पर अब गियर बदलने का मजा और भी बढ़ने वाला है। दरअसल, आने वाले महीनों में देश की दिग्गज ऑटो कंपनियां अपनी पॉपुलर कारों को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस करने जा रही हैं।

कार खरीदने का है प्लान? भारत में जल्द आ रही हैं 8-स्पीड गियरबॉक्स वाली ये 10 गाड़ियां; देखें लिस्ट में कौन-कौन

अगर आप कार चलाने के शौकीन हैं और ट्रैफिक की झंझट से दूर एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय सड़कों पर अब गियर बदलने का मजा और भी बढ़ने वाला है। दरअसल, आने वाले महीनों में देश की दिग्गज ऑटो कंपनियां अपनी पॉपुलर कारों को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस करने जा रही हैं। अभी तक यह प्रीमियम फीचर सिर्फ महंगी और लग्जरी कारों तक ही सीमित था। आइए जानते हैं उन 10 धाकड़ कारों के बारे में जो जल्द ही नए अवतार और पावरफुल गियरबॉक्स के साथ दस्तक देने वाली हैं।

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एमजी मेजेस्टर

एमजी मोटर अगले महीने अपनी फुल-साइज प्रीमियम SUV मेजेस्टर को भारतीय मार्केट में उतारने वाली है। इस तगड़ी गाड़ी में 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलेगा जो 215bhp की जबरदस्त पावर जनरेट करेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। इसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

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रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड

दिवाली के आसपास लॉन्च होने वाली नई रेनॉल्ट डस्टर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 8-स्पीड हाइब्रिड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन होगा। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी जो मिलकर 160bhp की ताकत देंगी। यह सेटअप न केवल कार को तेज बनाएगा बल्कि 24-26 किमी/लीटर का शानदार माइलेज भी देगा। इसकी संभावित कीमत 18 से 22 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है।

निसान टेक्टन हाइब्रिड

निसान की अपकमिंग SUV टेक्टन भी डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। इसमें वही 1.8-लीटर हाइब्रिड इंजन और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। साल 2027 में लॉन्च होने वाली यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी जो प्रीमियम फीचर्स के साथ जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। इसकी कीमत भी डस्टर के आसपास 18-22 लाख रुपये होने का अनुमान है।

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रेनॉल्ट बोरियल 7-सीटर

रेनॉल्ट डस्टर का बड़ा भाई यानी बोरियल 7-सीटर SUV भी 8-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगी। इसमें भी वही हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल होगा जो डस्टर में है। यह कार उन परिवारों के लिए होगी जिन्हें ज्यादा जगह और प्रीमियम राइड क्वालिटी चाहिए। इसका मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा XUV700 से होगा और यह 2027 तक बाजार में कदम रख सकती है।

निसान टेक्टन 7-सीटर

निसान भी अपनी टेक्टन का 7-सीटर वर्जन लाने की तैयारी में है, जो बोरियल को टक्कर देगा। इस बड़ी SUV में भी 8-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। बता दें कि 1.8-लीटर हाइब्रिड सिस्टम के साथ यह कार लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहद किफायती साबित होगी। इसकी लॉन्चिंग भी 2027 के आसपास 18-25 लाख रुपये की रेंज में होने की संभावना है।

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स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

प्रीमियम सेडान पसंद करने वालों के लिए स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है। कंपनी इसके 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स की जगह नया 'AISIN' 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देने वाली है। यह बदलाव कार की ड्राइविंग को पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ बना देगा। यह इस साल के अंत तक 11-19 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च हो सकती है।

स्कोडा कायलाक

स्कोडा की नई सब-कॉम्पेक्ट SUV कायलाक को भी अब 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का अपग्रेड मिलने जा रहा है। कंपनी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर को हटाकर इसमें नया और एडवांस गियरबॉक्स फिट करेगी। 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ यह कार शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट होगी। इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपये से 13 लाख रुपये के बीच रह सकती है।

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फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट

फॉक्सवैगन की पॉपुलर टाइगुन अब नए चेहरे और नए गियरबॉक्स के साथ दिखेगी। इसमें स्कोडा कुशाक की तरह ही नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा जा रहा है। यह ट्रांसमिशन इसके 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगा, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और स्मूथ हो जाएगी। टेस्टिंग के दौरान इसे कई बार देखा जा चुका है और लॉन्चिंग जल्द होने वाली है।

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट

वर्टस सेडान को भी अगले साल 8-स्पीड AISIN ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ अपडेट किया जाएगा। फॉक्सवैगन अपनी इस स्टाइलिश कार को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव भी करेगी। नया गियरबॉक्स मिलने के बाद यह सेडान सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी। इसकी अनुमानित कीमत 11 से 18 लाख रुपये के बीच होगी।

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फॉक्सवैगन सब-कॉम्पेक्ट SUV

स्कोडा कायलाक की कामयाबी को भुनाने के लिए फॉक्सवैगन भी अपनी एक छोटी SUV लाने की तैयारी में है। यह 2027 तक लॉन्च हो सकती है और इसमें भी 1.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए होगी जो बजट में फॉक्सवैगन की मजबूती और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं। इसकी कीमत 8-14 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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