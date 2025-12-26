सेफ्टी के लिए 1-स्टार मिला तो चर्चा में आ गई फ्रोंक्स, लेकिन ₹64 लाख की इस कार का भी हुआ ऐसा ही हाल
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में गई थी, जब इसे ANCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। दरअसल, ये सेफ्टी रेटिंग सुजुकी फ्रोंक्स को मिली थी, जो देश के बाहर ग्लोबल मार्केट में बेची जाती है।
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में गई थी, जब इसे ANCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। दरअसल, ये सेफ्टी रेटिंग सुजुकी फ्रोंक्स को मिली थी, जो देश के बाहर ग्लोबल मार्केट में बेची जाती है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि इसे भारत में तैयार करके देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि भारतीय बाजार में इसकी सेफ्टी रेटिंग शानदार है। इसी वजह से इसकी बिक्री में रफ्तार पकड़े हुए हैं। वहीं, कई NCAP में इसे 5-स्टार और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वैसे, सुजुकी फ्रोंक्स अकेली ऐसी कार नहीं जिसे ANCAP में 1-स्टार रेटिंग मिली। चलिए दूसर मॉडल के बारे में भी जानते हैं।
1. सुजुकी फ्रोंक्स का ANCAP में इसी साल यानी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट में इसे सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हैं। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 48% पॉइंट, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 40% पॉइंट, वल्नरबल रोड यूजर प्रोटेक्शन के लिए 65% पॉइंट और सेफ्टी असिस्ट के लिए 55% पॉइंट मिले।
3. जीप रैंगलर का ANCAP में 2028 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस महंगी, लग्जरी और कई सेफ्टी फीचर्स से लैस SUV को भी इस टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 50% पॉइंट, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 80% पॉइंट, वल्नरबल रोड यूजर प्रोटेक्शन के लिए 49% पॉइंट और सेफ्टी असिस्ट के लिए 32% पॉइंट मिले। बता दें कि भारत में इसकी कीमत करीब 64 लाख रुपए है।
ANCAP की लिस्ट में 1-स्टार हासिल करने वाली ये तीनों कार भारतीय बाजार में भी बेची जाती हैं। इसके अलावा, निसान उर्वान, प्रोटोन जमबक और मित्सुबिशी एक्सप्रेस को भी 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इन सभी के क्रैश टेस्ट क्रमशः 2009, 2008 और 2007 में किए गए थे।
