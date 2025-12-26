Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़These Cars Received 1 Star Rating In ANCAP Crash Test
सेफ्टी के लिए 1-स्टार मिला तो चर्चा में आ गई फ्रोंक्स, लेकिन ₹64 लाख की इस कार का भी हुआ ऐसा ही हाल

सेफ्टी के लिए 1-स्टार मिला तो चर्चा में आ गई फ्रोंक्स, लेकिन ₹64 लाख की इस कार का भी हुआ ऐसा ही हाल

संक्षेप:

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में गई थी, जब इसे ANCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। दरअसल, ये सेफ्टी रेटिंग सुजुकी फ्रोंक्स को मिली थी, जो देश के बाहर ग्लोबल मार्केट में बेची जाती है।

Dec 26, 2025 05:53 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में गई थी, जब इसे ANCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। दरअसल, ये सेफ्टी रेटिंग सुजुकी फ्रोंक्स को मिली थी, जो देश के बाहर ग्लोबल मार्केट में बेची जाती है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि इसे भारत में तैयार करके देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि भारतीय बाजार में इसकी सेफ्टी रेटिंग शानदार है। इसी वजह से इसकी बिक्री में रफ्तार पकड़े हुए हैं। वहीं, कई NCAP में इसे 5-स्टार और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वैसे, सुजुकी फ्रोंक्स अकेली ऐसी कार नहीं जिसे ANCAP में 1-स्टार रेटिंग मिली। चलिए दूसर मॉडल के बारे में भी जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. सुजुकी फ्रोंक्स का ANCAP में इसी साल यानी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट में इसे सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हैं। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 48% पॉइंट, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 40% पॉइंट, वल्नरबल रोड यूजर प्रोटेक्शन के लिए 65% पॉइंट और सेफ्टी असिस्ट के लिए 55% पॉइंट मिले।

ये भी पढ़ें:कंपनी के लिए नंबर-1 बन चुकी ये SUV हो गई टैक्स फ्री, ₹1 लाख का मिल रहा फायदा
ये भी पढ़ें:मिनी स्कॉर्पियो N या छोटी थार, महिंद्रा विजन S के नए स्पाई शॉट ने मचाया तहलका!

3. जीप रैंगलर का ANCAP में 2028 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस महंगी, लग्जरी और कई सेफ्टी फीचर्स से लैस SUV को भी इस टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 50% पॉइंट, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 80% पॉइंट, वल्नरबल रोड यूजर प्रोटेक्शन के लिए 49% पॉइंट और सेफ्टी असिस्ट के लिए 32% पॉइंट मिले। बता दें कि भारत में इसकी कीमत करीब 64 लाख रुपए है।

ANCAP की लिस्ट में 1-स्टार हासिल करने वाली ये तीनों कार भारतीय बाजार में भी बेची जाती हैं। इसके अलावा, निसान उर्वान, प्रोटोन जमबक और मित्सुबिशी एक्सप्रेस को भी 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इन सभी के क्रैश टेस्ट क्रमशः 2009, 2008 और 2007 में किए गए थे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Fronx Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।