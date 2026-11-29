ये कारें भी हैं अच्छी सेल की हकदार, तगड़े फीचर और दमदार रोड प्रेजेंस के बावजूद नहीं मिल रहे ग्राहक, लिस्ट में मारुति भी
इंडियन कार मार्केट में हर महीने कुछ सेलेक्टेड कारें ही सेल के मामले में छाई रहती हैं। ऐसे में कुछ शानदार कारें सेल में पीछे रह जाती हैं। आइए ऐसी ही 5 कारों के बारे में जानते हैं, जो और अच्छी सेल की हकदार हैं।
इंडियन कार मार्केट में हर महीने कुछ सेलेक्टेड कारें ही सेल के मामले में छाई रहती हैं। ग्राहक आमतौर पर जाने-पहचाने ब्रैंड, ज्यादा फीचर्स और बेहतर रीसेल वैल्यू वाली कारों को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे में कुछ शानदार कारें सेल में पीछे रह जाती हैं। इनमें दमदार फीचर्स, अच्छी परफॉर्मेंस और शानदार रोड प्रेजेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी कीमत, खास पोजिशनिंग या लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क के चलते इन्हें उम्मीद के मुताबिक बायर्स नहीं मिल पाते। आइए ऐसी ही 5 कारों के बारे में जानते हैं, जो और अच्छी सेल की हकदार हैं। खास बात है कि इस लिस्ट में मारुति की भी एक कार है।
Maruti Suzuki Jimny
मारुति सुजुकी जिम्नी देश के सबसे भरोसेमंद कार ब्रांड की SUV होने के बावजूद शोरूम में ज्यादा ग्राहकों को इंप्रेस नहीं कर पा रही है। V3Cars के मुताबिक अक्टूबर 2026 में इसकी 601 यूनिट बिकीं। इसकी ऑन-रोड कीमत 14.88 लाख से 17.76 लाख रुपये (मुंबई) के बीच है। जिम्नी में लैडर-फ्रेम चेसिस, सॉलिड थ्री-लिंक रिजिड एक्सल और 210mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसमें कंपनी का ALLGRIP PRO 4WD सिस्टम लो-रेंज ट्रांसफर केस के साथ स्टैंडर्ड दिया गया है। इसमें 103bhp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। महिंद्रा थार के मुकाबले इसका कॉम्पैक्ट साइज और कंफर्टेबल सस्पेंशन इसे डेली यूज के लिए ज्यादा आसान बनाते हैं, जबकि ऑफ-रोडिंग में भी यह शानदार परफॉर्म करती है।
Citroen Basalt
सिट्रोएन बेसाल्ट में शानदार राइड क्वालिटी मिलती है और यह खराब सड़कों पर भी कंफर्ट ऑफर करती है। इसके बावजूद इसकी एवरेज मंथली सेल करीब 70-75 यूनिट है। जबकि, टाटा कर्व और हुंडई क्रेटा जैसे राइवल्स की हर महीने हजारों यूनिट बिकती हैं। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 10.33 लाख से 17.20 लाख रुपये के बीच है। अपडेटेड Basalt X रेंज में वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम ड्यूल-टोन इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 109bhp वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। साथ ही इसे Bharat NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसकी बिक्री में सबसे बड़ी रुकावट सिट्रोएन का छोटा डीलरशिप नेटवर्क हो सकता है।
Skoda Kodiaq
45-60 लाख रुपये का बजट रखने वाले कई ग्राहक BMW, Audi और Mercedes-Benz की एंट्री-लेवल एसयूवी लेना पसंद करते हैं और स्कोडा कोडिएक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 44.08 लाख से 56.55 लाख रुपये के बीच है। यह 7-सीटर SUV 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव और डायनामिक चेसिस कंट्रोल के साथ आती है। इसके केबिन में शानदार यूरोपियन फिनिश मिलती है। ज्यादा स्पेस, दमदार इंजन और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ यह अपने से महंगी लग्जरी एसयूवी को भी कड़ी टक्कर दे सकती है।
Toyota Camry
टोयोटा कैमरी की एवरेज मंथली सेल करीब 200 यूनिट है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 59.88 लाख रुपये है। 9th जेनरेशन की इस सेडान में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए रिक्लाइनिंग सीट्स के साथ अलग क्लाइमेट और ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें Level-2 ADAS और 9 एयरबैग दिए गए हैं। इसका 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन 227bhp की पावर देता है और इसकी ARAI-क्लेम्ड माइलेज 25.49kmpl है। इस कीमत पर शानदार रियर सीट कंफर्ट और बेहतर माइलेज इसे एक खास ऑप्शन बनाते हैं।
Jeep Grand Cherokee
जीप ग्रैंड चेरोकी लग्जरी और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी का शानदार मेल है, लेकिन भारत में इसे बहुत कम खरीददार मिल रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच इसकी सिर्फ 10 यूनिट बिकीं। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 76.68 लाख रुपये है। यह BMW X5 और Mercedes-Benz GLE जैसी जर्मन लग्जरी एसयूवी से कम कीमत पर आती है। इसमें 268bhp वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, डीजल इंजन का ऑप्शन ना होना और लग्जरी सेगमेंट में ब्रैंड की लिमिटेड पहुंच इसकी कम सेल के बड़े कारण हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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