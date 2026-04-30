इस महीने भारत में लॉन्च हुईं ये 6 धाकड़ कारें, कीमत 8.40 लाख रुपये से शुरू

अप्रैल 2026 में इंडियन मार्केट में 6 बेहतरीन कारों की एंट्री हुई है। इनमें ICE के साथ EV गाड़ियां भी हैं। इन कारों में मास मार्केट प्रोडक्ट्स के साथ कुछ बेहद लग्जरी कारें भी शामिल हैं।

अप्रैल 2026 में इंडियन मार्केट में 6 बेहतरीन कारों की एंट्री हुई है। इनमें ICE के साथ EV गाड़ियां भी हैं। इन कारों में मास मार्केट प्रोडक्ट्स के साथ कुछ बेहद लग्जरी कारें भी शामिल हैं। अप्रैल में जिन कंपनियों ने भारत में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उनमें विनफास्ट, किआ, फॉक्सवैगन के साथ मर्सिडीज-बेंज और टेस्ला का भी नाम है। तो आइए जानते हैं इस महीने किन कारों की इंडियन मार्केट में एंट्री हुई है।

2026 Kia Syros किआ सिरोस को हाल ही में MY26 (मॉडल ईयर) अपडेट दिया गया है। इसमें अपडेटेड बम्पर, नियॉन ब्रेक कैलिपर्स के साथ 17-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय वील और ट्वीक्ड रियर बम्पर मिलता है। सिरोस के फीचर्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे खास 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को हटाना है। यह 1-litre turbo-petrol और 1.5-litre diesel इंजन ऑप्शन में आती है। इसकी शुरुआती कीमत 8.40 लाख रुपये है।

2026 Volkswagen Taigun फॉक्सवैगन ने अप्रैल 2026 में अपनी टाइगुन को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये है। फेसलिफ्ट के साथ, कॉम्पैक्ट एसयूवी को न केवल अंदर और बाहर से कॉस्मेटिक बदलाव मिले हैं, बल्कि इसके पावरट्रेन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके डिजाइन में नए एलईडी हेडलाइट्स (अब कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप के साथ), 17 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय वील्स, रियर में इल्यूमिनेटेड 'VW' लोगो और नए बम्पर शामिल हैं। यह 1-litre turbo-petrol और 1.5-litre turbo-petrol इंजन ऑप्शन में आती है। इसमें कंपनी नया 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दे रही है।

VinFast VF MPV 7 विनफास्ट की इस नई एमपीवी का इंट्रोडक्टरी प्राइस 24.49 लाख रुपये है। यह 7 सीटर 60.13 kWh की बैटरी के साथ आती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 517 किलोमीटर है। इसके डिजाइन की खूबियों के बारे में बात करें, तो इसमें लाइट बार से लाइट से कनेक्टेड स्टाइलिश LED DRLs, वर्टिकली प्लेस्ड LED हेडलाइट्स, 19 इंच के ब्लैक अलॉय वील्स और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स शामिल हैं। इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है।

Mercedes-Benz CLA Electric यह दो स्पेक्स - CLA 200 और CLA 250+ में आती है। सीएलए 200 में 58kWh की बैटरी लगी है, जो 542 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। वहीं, सीएलए 250+ की बैटरी 85 kWh की है और यह 792 किमी की रेंज देती है। इसमें आपको 18 इंच के ऐरोडाइनैमिकली डिजाइन्ड अलॉय वील्स मिलेंगे। इंटीरियर में कंपनी 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 14 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर कर रही है। यह लेवल 2+ADAS के साथ आती है।

2026 Hyundai Ioniq 5 हुंडई ने अपनी आयोनिक 5 के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह 55.70 लाख रुपये की है। इसमें 84 kWh का बैटरी पैक लगा है। यह 690 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। इसमें आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग वील के साथ ADAS भी मिलेगा। इसमें डिजाइन में भी कंपनी ने काफी बदलाव किया है।