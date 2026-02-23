सफर में नहीं होगी थकान: रीक्लाइनिंग सीटों वाली ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती गाड़ियां, कीमत सिर्फ 5.68 लाख से शुरू

Hindustan Hindi News
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्राहक माइलेज के अलावा 'पैसेंजर कंफर्ट' और 'प्रीमियम फीचर्स' को भी उतनी ही तवज्जो दे रहा है। इन्ही में से एक खास फीचर 'रीक्लाइनिंग रियर सीट्स' (Reclining Rear Seats) है।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्राहकों की पसंद अब माइलेज तक सीमित नहीं रह गई है। आज का भारतीय खरीदार 'पैसेंजर कंफर्ट' और 'प्रीमियम फीचर्स' को उतनी ही तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि कार कंपनियां अब उन फीचर्स को बजट कारों में भी शामिल कर रही हैं। इन्ही में से एक खास फीचर है 'रीक्लाइनिंग रियर सीट्स' (Reclining Rear Seats)। आसान शब्दों में कहें तो, यह कार की पिछली सीट को सोफे की तरह पीछे की तरफ झुकाने की सुविधा है। यानी यह लंबी दूरी के सफर में थकान को काफी कम कर देती है। आइए जानते हैं उन 5 बजट फ्रेंडली मॉडल्स के बारे में जो कंफर्ट के मामले में बड़ी कारों को मात देते हैं।

Renault Triber

रेनॉल्ट ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है। यह न केवल रीक्लाइनिंग फीचर देती है बल्कि इसकी बीच वाली पंक्ति में 'स्लाइडिंग फंक्शन' भी मिलता है। इससे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार लेगरूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी 'कैंप मोड' है, जिसमें आप तीसरी पंक्ति की सीटों को पूरी तरह से हटा सकते हैं।

Maruti Ertiga & Toyota Rumion

अर्टिगा 8.80 लाख रुपये और रुमियन 10.51 लाख रुपये एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। ये दोनों गाड़ियां भारत की सबसे पॉपुलर 7-सीटर कारों में से हैं। इनमें सेकेंड-रो के यात्रियों के लिए स्लाइडिंग और रीक्लाइनिंग दोनों सुविधाएं दी गई हैं। यहां तक कि इनकी आखिरी पंक्ति (Last Row) की सीटों को भी एडजस्ट किया जा सकता है।

Mahindra Thar

महिंद्रा थार अपनी रफ-एंड-टफ इमेज के लिए मशहूर है लेकिन कंपनी ने इसमें पैसेंजर कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। भले ही यह एक 4-सीटर SUV है लेकिन इसकी पीछे की सीटों को एक 'स्ट्रैप मैकेनिज्म' के जरिए रीक्लाइन किया जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। थार उन युवाओं और एडवेंचर के शौकीनों के लिए है जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी कंफर्ट से समझौता नहीं करना चाहते।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

