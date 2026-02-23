सफर में नहीं होगी थकान: रीक्लाइनिंग सीटों वाली ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती गाड़ियां, कीमत सिर्फ 5.68 लाख से शुरू

सफर में नहीं होगी थकान: रीक्लाइनिंग सीटों वाली ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती गाड़ियां, कीमत सिर्फ 5.68 लाख से शुरू
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्राहकों की पसंद अब माइलेज तक सीमित नहीं रह गई है। आज का भारतीय खरीदार 'पैसेंजर कंफर्ट' और 'प्रीमियम फीचर्स' को उतनी ही तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि कार कंपनियां अब उन फीचर्स को बजट कारों में भी शामिल कर रही हैं। इन्ही में से एक खास फीचर है 'रीक्लाइनिंग रियर सीट्स' (Reclining Rear Seats)। आसान शब्दों में कहें तो, यह कार की पिछली सीट को सोफे की तरह पीछे की तरफ झुकाने की सुविधा है। यानी यह लंबी दूरी के सफर में थकान को काफी कम कर देती है। आइए जानते हैं उन 5 बजट फ्रेंडली मॉडल्स के बारे में जो कंफर्ट के मामले में बड़ी कारों को मात देते हैं।
Nissan Gravite
निसान ग्रेवाइट भारत की उन चुनिंदा MPV में से एक है जो रीक्लाइनिंग सेकंड-रो सीट्स ऑफर करती है। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.68 लाख रुपये है। इसके केबिन में डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री और सुएड इंसर्ट्स दिए गए हैं। 7-सीटर लेआउट के साथ इसमें 8-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो रीक्लाइनिंग सीटों के साथ मिलकर सफर को बेहद आरामदायक बना देता है।
Renault Triber
रेनॉल्ट ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है। यह न केवल रीक्लाइनिंग फीचर देती है बल्कि इसकी बीच वाली पंक्ति में 'स्लाइडिंग फंक्शन' भी मिलता है। इससे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार लेगरूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी 'कैंप मोड' है, जिसमें आप तीसरी पंक्ति की सीटों को पूरी तरह से हटा सकते हैं।
Maruti Ertiga & Toyota Rumion
अर्टिगा 8.80 लाख रुपये और रुमियन 10.51 लाख रुपये एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। ये दोनों गाड़ियां भारत की सबसे पॉपुलर 7-सीटर कारों में से हैं। इनमें सेकेंड-रो के यात्रियों के लिए स्लाइडिंग और रीक्लाइनिंग दोनों सुविधाएं दी गई हैं। यहां तक कि इनकी आखिरी पंक्ति (Last Row) की सीटों को भी एडजस्ट किया जा सकता है।
Mahindra Thar
महिंद्रा थार अपनी रफ-एंड-टफ इमेज के लिए मशहूर है लेकिन कंपनी ने इसमें पैसेंजर कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। भले ही यह एक 4-सीटर SUV है लेकिन इसकी पीछे की सीटों को एक 'स्ट्रैप मैकेनिज्म' के जरिए रीक्लाइन किया जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। थार उन युवाओं और एडवेंचर के शौकीनों के लिए है जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी कंफर्ट से समझौता नहीं करना चाहते।
