ये हैं भारत की 5 सबसे सुरक्षित SUV, सभी को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; इनमें EV मॉडल भी शामिल
भारत में अब कार खरीदते समय लोग माइलेज, फीचर्स और कीमत के साथ उसकी सेफ्टी पर भी खास ध्यान देते हैं। यही वजह है कि कारों की सेफ्टी रेटिंग भी खरीदारी का एक अहम हिस्सा बन गई है।
भारत में अब कार खरीदते समय लोग माइलेज, फीचर्स और कीमत के साथ उसकी सेफ्टी पर भी खास ध्यान देते हैं। यही वजह है कि कारों की सेफ्टी रेटिंग भी खरीदारी का एक अहम हिस्सा बन गई है। अब भारत NCAP जैसे क्रैश टेस्ट से यह जानना आसान हो गया है कि हादसे के समय कार कितनी सुरक्षित रहेगी। ऐसे में आइए नवंबर, 2026 तक सामने आए भारत NCAP के नतीजों के आधार देश की 5 सबसे सुरक्षित SUV के बारे में विस्तार से जानते हैं। बता दें कि इन पांचों मॉडल को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
1. महिंद्रा XEV 9e
इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e पहले नंबर पर है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से पूरे 32 नंबर मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 नंबर मिले। यह महिंद्रा के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। एडल्ट सेफ्टी में पूरे नंबर हासिल करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
2. टाटा हैरियर EV
टाटा हैरियर EV भी सेफ्टी के मामले में महिंद्रा XEV 9e से पीछे नहीं है। इसे भी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 नंबर मिले हैं। यह टाटा के acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके कुछ वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है।
3. महिंद्रा BE 6
महिंद्रा BE 6 इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.97 नंबर मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 नंबर मिले। यह भी महिंद्रा के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। खास बात यह है कि इसका स्कोर टॉप पर मौजूद दोनों SUV से सिर्फ 0.03 नंबर कम है।
4. किआ सेल्टोस
किआ सेल्टोस इस लिस्ट में शामिल इकलौती पेट्रोल-डीजल SUV है। इसने इलेक्ट्रिक SUV को कड़ी टक्कर दी है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.70 नंबर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 नंबर मिले हैं। नई सेल्टोस कंपनी के K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
5. मारुति सुजुकी विक्टोरिस
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.66 नंबर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 43 नंबर मिले हैं। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और चुनिंदा वैरिएंट में ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें