भारत में अब कार खरीदते समय लोग माइलेज, फीचर्स और कीमत के साथ उसकी सेफ्टी पर भी खास ध्यान देते हैं। यही वजह है कि कारों की सेफ्टी रेटिंग भी खरीदारी का एक अहम हिस्सा बन गई है।

भारत में अब कार खरीदते समय लोग माइलेज, फीचर्स और कीमत के साथ उसकी सेफ्टी पर भी खास ध्यान देते हैं। यही वजह है कि कारों की सेफ्टी रेटिंग भी खरीदारी का एक अहम हिस्सा बन गई है। अब भारत NCAP जैसे क्रैश टेस्ट से यह जानना आसान हो गया है कि हादसे के समय कार कितनी सुरक्षित रहेगी। ऐसे में आइए नवंबर, 2026 तक सामने आए भारत NCAP के नतीजों के आधार देश की 5 सबसे सुरक्षित SUV के बारे में विस्तार से जानते हैं। बता दें कि इन पांचों मॉडल को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

1. महिंद्रा XEV 9e इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e पहले नंबर पर है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से पूरे 32 नंबर मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 नंबर मिले। यह महिंद्रा के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। एडल्ट सेफ्टी में पूरे नंबर हासिल करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है।

2. टाटा हैरियर EV टाटा हैरियर EV भी सेफ्टी के मामले में महिंद्रा XEV 9e से पीछे नहीं है। इसे भी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 नंबर मिले हैं। यह टाटा के acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके कुछ वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है।

3. महिंद्रा BE 6 महिंद्रा BE 6 इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.97 नंबर मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 नंबर मिले। यह भी महिंद्रा के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। खास बात यह है कि इसका स्कोर टॉप पर मौजूद दोनों SUV से सिर्फ 0.03 नंबर कम है।

4. किआ सेल्टोस किआ सेल्टोस इस लिस्ट में शामिल इकलौती पेट्रोल-डीजल SUV है। इसने इलेक्ट्रिक SUV को कड़ी टक्कर दी है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.70 नंबर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 नंबर मिले हैं। नई सेल्टोस कंपनी के K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।