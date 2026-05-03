नई बाइक खरीदने का है प्लान? 2 लाख के बजट में ये हैं देश की 5 सबसे धाकड़ बाइक्स, फीचर्स भी लाजवाब

May 03, 2026 02:15 pm IST

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस बाइक्स का क्रेज काफी बढ़ा है। अब वो दिन गए जब एक स्पोर्टी और दमदार मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस बाइक्स का क्रेज काफी बढ़ा है। अब वो दिन गए जब एक स्पोर्टी और दमदार मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। आज के समय में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बजट में बेहतरीन पावर, शानदार हैंडलिंग और किलर लुक वाली बाइक्स ऑफर कर रही हैं। अगर आप भी अपने लिए एक ऐसी बाइक तलाश रहे हैं अब आपके लिए ढ़ेरों ऑप्शन मौजूद हैं। आइए जानते हैं 2 लाख रुपये से कम कीमत वाली ऐसी ही 5 ताकतवर बाइक्स के बारे में विस्तार से।

बजाज पल्सर NS400Z बजाज ने हाल ही में पल्सर NS400Z को भारतीय मार्केट में नए अंदाज में उतारा है। अब इसमें 349cc का दमदार इंजन मिलता है जो 40.6bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। यह फिलहाल देश की सबसे सस्ती बाइक है जो 40bhp से ज्यादा की पावर देती है। मात्र 1.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम की कीमत वाली यह बाइक चार शानदार कलर्स में आती है।

हीरो एक्सट्रीम 250R अगर आप 2 लाख से कम में एक स्पोर्टी लुक वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो हीरो एक्सट्रीम 250R एक बेहतरीन चॉइस है। इसमें 249.03 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन लगा है जो 30bhp की पावर और 25Nm का टॉर्क देता है। बता दें कि 1.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह बाइक अपने सेगमेंट में काफी वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। इसका डिजाइन और राइडिंग पोस्चर युवाओं को खूब अट्रैक्ट करता है।

ट्रायम्फ स्पीड T4 ट्रायम्फ की प्रीमियम बाइक्स अब आम आदमी के बजट में भी आने लगी हैं। ट्रायम्फ स्पीड T4 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है जो 29bhp की पावर और 31Nm का टॉर्क पैदा करता है। भारतीय मार्केट में इस बाइक की कीमत 1.95 लाख रुपये रखी गई है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो एक क्लासी लुक के साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं।

सुजुकी जिक्सर 250 सुजुकी जिक्सर 250 अपनी स्मूथ राइडिंग के लिए जानी जाती है। इसमें 249cc का ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 26.5bhp की पावर जनरेट करता है। इसकी कीमत 1.81 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, अगर आपको पूरी तरह से ढकी हुई स्पोर्टी बाइक पसंद है तो आप इसका 'SF 250' मॉडल भी चुन सकते हैं। इसकी कीमत 1.89 लाख रुपये है।