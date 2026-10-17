इस दिवाली SUV खरीदने वालों के लिए 7 शानदार ऑप्शन, पेट्रोल-डीजल से हाइब्रिड-EV तक शामिल

दिवाली के आसपास नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए कई नए ऑप्शन आने वाले हैं। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में ऑडी, रेनॉल्ट, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी नई SUV लॉन्च कर रही हैं।

दिवाली के आसपास नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए कई नए ऑप्शन आने वाले हैं। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में ऑडी, रेनॉल्ट, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी नई SUV लॉन्च कर रही हैं। वहीं, कुछ नई गाड़ियां मार्केट में आ भी चुकी हैं। इस लिस्ट में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। इनमें कुछ गाड़ियां नए मॉडल के तौर पर आएंगी, तो कुछ मौजूदा मॉडल के अपडेटेड वर्जन हैं। ऐसे में अगर आप दिवाली पर नई SUV खरीदना चाहते हैं, तो इन सात गाड़ियों की कीमत, फीचर्स और इंजन की डिटेल देख लीजिए।

1. ऑडी Q3 ऑडी की नई जनरेशन Q3 16 अक्टूबर को लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इसे 51.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है। इसमें नई LED लाइट्स, 12.8-इंच टचस्क्रीन, 11.9-इंच डिजिटल डिस्प्ले और 12 स्पीकर वाला Sonos साउंड सिस्टम मिलेगा। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क बनाता है। इसके साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव मिलेगी।

2. रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड रेलॉल्ट आज यानी 17 अक्टूबर को डस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने वाली है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh की बैटरी मिलेगी। इसका पावर आउटपुट 160bhp और172 Nm है। कंपनी 29 kmpl की माइलेज का दावा करती है। इसकी बैटरी ड्राइविंग के दौरान चार्ज होती है, इसलिए इसे अलग से प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा हाइराइडर के हाइब्रिड मॉडल से होगी।

3. हुंडई बेयॉन हुंडई बेयॉन को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है। यह SUV वेन्यू और क्रेटा के बीच अपनी जगह बनाएगी। इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115bhp की पावर और 144Nm का टॉर्क देगा। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसकी संभावित कीमत 8 लाख से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

4. महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट महिंद्रा नई बोलेरो को अपडेटेड लुक के साथ ला सकती है। इसमें नए ग्राफिक्स और छोटे-मोटे डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसका रफ-टफ लुक और सात सीटों वाला लेआउट बरकरार रहने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है, जो 75 bhp की पावर और 210 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील ड्राइव मिलती है। मौजूदा मॉडल की कीमत 8.57 लाख से 9.99 लाख रुपये है।

5. महिंद्रा थार OG महिंद्रा थार OG लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमत 10.32 लाख से 18.99 लाख रुपये तक है। इसमें नई ग्रिल, बदले हुए बंपर, नई लाइटिंग और आर्टेमिस सिल्वर व जींस ब्लू जैसे नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। केबिन में नई सीट कवरिंग और पीछे बैठने वालों के लिए आर्मरेस्ट दिए गए हैं। इसमें 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन हैं। कंपनी की शुरुआती कीमत की पेशकश 30 नवंबर तक वैलिड है।

6. महिंद्रा XUV 3XO CNG महिंद्रा XUV 3XO का CNG मॉडल 9.99 लाख से 12.27 लाख रुपये की कीमत पर आया है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों मोड में 111bhp की पावर और 200Nm का टॉर्क देता है। कंपनी के अनुसार, यह 24.7 km/kg की माइलेज दे सकती है। इसमें दो CNG टैंक दिए गए हैं, जिससे 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच टचस्क्रीन और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।