खरीदनी है पैनोरमिक सनरूफ वाली SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, जान लीजिए सबकी कीमत

संक्षेप:

भारतीय कार खरीदारों की सोच बीते कुछ सालों में तेजी से बदली है। एक समय कार खरीदते समय माइलेज ही सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था। हालांकि, आज का ग्राहक चाहता है कि उसकी कार अंदर से लग्जरी होटल के कमरे जैसी फील दे।

Dec 26, 2025 10:08 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय कार खरीदारों की सोच बीते कुछ सालों में तेजी से बदली है। एक समय कार खरीदते समय माइलेज ही सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था। हालांकि, आज का ग्राहक चाहता है कि उसकी कार अंदर से लग्जरी होटल के कमरे जैसी फील दे। ऐसे में ग्राहक चाहता है कि कार के केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लवबॉक्स हो और सबसे जरूरी सनरूफ भी हों। बता दें कि सनरूफ की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। खासतौर पर पैनोरमिक सनरूफ, जो केबिन को ज्यादा खुला, रोशन और प्रीमियम बना देता है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही 5 वैन्यू फॉर मनी एसयूवी के बारे में जिनमें पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल रहा है।

महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO को इस सेगमेंट में पैनोरमिक सनरूफ लाने वाली पहली SUV होने का क्रेडिट जाता है। इसके AX7 और AX7 Luxury ट्रिम्स में यह फीचर मिलता है। बता दें कि 11.66 लाख से 14.40 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत वाली यह SUV युवाओं के बीच खासा पॉपुलर हो रही है।

किआ साइरोस

किआ साइरोस इस लिस्ट की सबसे किफायती पैनोरमिक सनरूफ वाली कार है। बता दें HTK+, HTX, HTX+ और HTX+(O) वैरिएंट्स में मिलने वाली साइरोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.74 लाख से शुरू होकर 15.49 लाख रुपये तक जाती है। कम कीमत में बड़ा फीचर चाहने वालों के लिए यह एक मजबूत दावेदार है।

हुंडई क्रेटा

हुंडई क्रेटा को भारत की SUV किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके कई वैरिएंट्स EX (O) से लेकर SX (O) और Knight एडिशन तक, पैनोरमिक सनरूफ के साथ आते हैं। बता दें कि 12.52 लाख से 20.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम की कीमत रेंज में क्रेटा हर तरह के ग्राहक को टारगेट करती है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी विक्टोरिस भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं है। इसके ZXi (O) और ZXi+ (O) वैरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.08 लाख से 19.99 लाख रुपये के बीच है। मारुति की भरोसेमंद इमेज के साथ यह फीचर इसे और खास बनाता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
