खरीदनी है पैनोरमिक सनरूफ वाली SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, जान लीजिए सबकी कीमत

Dec 26, 2025 10:08 am IST

भारतीय कार खरीदारों की सोच बीते कुछ सालों में तेजी से बदली है। एक समय कार खरीदते समय माइलेज ही सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था। हालांकि, आज का ग्राहक चाहता है कि उसकी कार अंदर से लग्जरी होटल के कमरे जैसी फील दे। ऐसे में ग्राहक चाहता है कि कार के केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लवबॉक्स हो और सबसे जरूरी सनरूफ भी हों। बता दें कि सनरूफ की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। खासतौर पर पैनोरमिक सनरूफ, जो केबिन को ज्यादा खुला, रोशन और प्रीमियम बना देता है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही 5 वैन्यू फॉर मनी एसयूवी के बारे में जिनमें पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल रहा है।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन पहले से ही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में शामिल है। अब पैनोरमिक सनरूफ मिलने के बाद इसकी अपील और भी बढ़ गई है। नेक्सन के Creative Plus PS और Fearless Plus PS वैरिएंट्स में यह फीचर दिया गया है। बता दें कि 11.25 लाख से 14.15 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ, नेक्सन उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो बजट में रहते हुए प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं।

महिंद्रा XUV 3XO महिंद्रा XUV 3XO को इस सेगमेंट में पैनोरमिक सनरूफ लाने वाली पहली SUV होने का क्रेडिट जाता है। इसके AX7 और AX7 Luxury ट्रिम्स में यह फीचर मिलता है। बता दें कि 11.66 लाख से 14.40 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत वाली यह SUV युवाओं के बीच खासा पॉपुलर हो रही है।

किआ साइरोस किआ साइरोस इस लिस्ट की सबसे किफायती पैनोरमिक सनरूफ वाली कार है। बता दें HTK+, HTX, HTX+ और HTX+(O) वैरिएंट्स में मिलने वाली साइरोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.74 लाख से शुरू होकर 15.49 लाख रुपये तक जाती है। कम कीमत में बड़ा फीचर चाहने वालों के लिए यह एक मजबूत दावेदार है।

हुंडई क्रेटा हुंडई क्रेटा को भारत की SUV किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके कई वैरिएंट्स EX (O) से लेकर SX (O) और Knight एडिशन तक, पैनोरमिक सनरूफ के साथ आते हैं। बता दें कि 12.52 लाख से 20.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम की कीमत रेंज में क्रेटा हर तरह के ग्राहक को टारगेट करती है।