खरीदनी है नई कॉम्पैक्ट SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय मार्केट में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी मौजूद है जो बजट में होने के साथ ही फीचर्स में भी शानदार हैं।

भारतीय मार्केट में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी मौजूद है जो बजट में होने के साथ ही फीचर्स में भी शानदार हैं। इनमें टाटा, किआ, होंडा और रेनॉल्ट के मॉडल शामिल हैं। बता दें कि इन मॉडलों को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीदते हैं। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में मौजूद ऐसी ही 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर नई जनरेशन की रेनॉल्ट डस्टर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है, जो हैचबैक से सीधे एक बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होना चाहते हैं। कंपनी ने इसके पुराने रफ-एंड-टफ लुक को बरकरार रखते हुए इसके केबिन को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बना दिया है। इसमें ग्राहकों को दो टर्बो-पेट्रोल और एक मजबूत हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

फॉक्सवैगन टाइगुन अगर आप कार की मजबूती से समझौता नहीं करना चाहते, तो फॉक्सवैगन टाइगुन आपके लिए ही बनी है। यह एसयूवी अपने बेहतरीन प्रीमियम लुक और शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती है, जिससे इसे शहर की तंग गलियों में भी मोड़ना बेहद आसान है। इसमें 1.0-लीटर और 1.5-लीटर के दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। सेफ्टी के लिए जिसमें 6-एयरबैग्स के साथ 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिलती है।

किआ सेल्टोस किआ सेल्टोस इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स से लोडेड और मॉडर्न कारों में से एक है। स्विफ्ट से इस कार पर आना आपके लिए लग्जरी और आराम के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। कंपनी इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल समेत तीन इंजन ऑप्शंस देती है, जिसके साथ कई तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर एक बड़ी पैनोरमिक डिस्प्ले, सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और 10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

होंडा एलिवेट अगर आपको कार की सादगी, लॉन्ग-टर्म भरोसा और आरामदायक सफर पसंद है तो होंडा एलिवेट आपके लिए सबसे सही रहेगी। इसमें होंडा का भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका केबिन काफी खुला-खुला और हवादार महसूस होता है। साथ ही, इसमें बड़ा 458-लीटर का बूट स्पेस और सेफ्टी के लिए एडवांस ADAS टेक्नोलॉजी के साथ 6-एयरबैग्स दिए गए हैं।