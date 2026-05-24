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खरीदनी है नई कॉम्पैक्ट SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, देखें पूरी लिस्ट

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी मौजूद है जो बजट में होने के साथ ही फीचर्स में भी शानदार हैं।

खरीदनी है नई कॉम्पैक्ट SUV तो ये रहे 5 शानदार ऑप्शन, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय मार्केट में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी मौजूद है जो बजट में होने के साथ ही फीचर्स में भी शानदार हैं। इनमें टाटा, किआ, होंडा और रेनॉल्ट के मॉडल शामिल हैं। बता दें कि इन मॉडलों को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीदते हैं। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में मौजूद ऐसी ही 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में विस्तार से।

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रेनॉल्ट डस्टर

नई जनरेशन की रेनॉल्ट डस्टर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है, जो हैचबैक से सीधे एक बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होना चाहते हैं। कंपनी ने इसके पुराने रफ-एंड-टफ लुक को बरकरार रखते हुए इसके केबिन को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बना दिया है। इसमें ग्राहकों को दो टर्बो-पेट्रोल और एक मजबूत हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

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फॉक्सवैगन टाइगुन

अगर आप कार की मजबूती से समझौता नहीं करना चाहते, तो फॉक्सवैगन टाइगुन आपके लिए ही बनी है। यह एसयूवी अपने बेहतरीन प्रीमियम लुक और शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती है, जिससे इसे शहर की तंग गलियों में भी मोड़ना बेहद आसान है। इसमें 1.0-लीटर और 1.5-लीटर के दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। सेफ्टी के लिए जिसमें 6-एयरबैग्स के साथ 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिलती है।

किआ सेल्टोस

किआ सेल्टोस इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स से लोडेड और मॉडर्न कारों में से एक है। स्विफ्ट से इस कार पर आना आपके लिए लग्जरी और आराम के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। कंपनी इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल समेत तीन इंजन ऑप्शंस देती है, जिसके साथ कई तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर एक बड़ी पैनोरमिक डिस्प्ले, सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और 10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

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होंडा एलिवेट

अगर आपको कार की सादगी, लॉन्ग-टर्म भरोसा और आरामदायक सफर पसंद है तो होंडा एलिवेट आपके लिए सबसे सही रहेगी। इसमें होंडा का भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका केबिन काफी खुला-खुला और हवादार महसूस होता है। साथ ही, इसमें बड़ा 458-लीटर का बूट स्पेस और सेफ्टी के लिए एडवांस ADAS टेक्नोलॉजी के साथ 6-एयरबैग्स दिए गए हैं।

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टाटा सिएरा

यदि आप ऐसी कार में जाना चाहते हैं जो सड़क पर चलते ही सबका ध्यान खींच ले, तो टाटा सिएरा एक धांसू ऑप्शन है। इसका लुक और दबदबा किसी बड़ी प्रीमियम एसयूवी जैसा है। यह पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन विकल्पों में आती है। इसके बेस मॉडल से ही 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल कॉकपिट और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स जैसे फीचर्स मिलने लगते हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें लेवल-2 ADAS और 6-एयरबैग्स दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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