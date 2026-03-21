ये हैं भारत की 5 शानदार 'वेंटिलेटेड सीट्स' वाली कारों के ऑप्शन, कीमत ₹7.30 लाख से शुरू

Mar 21, 2026 12:07 pm IST

भारत में गर्मियों का पारा जिस तरह से 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, उसमें कार के भीतर का तापमान किसी भट्टी से कम नहीं होता। यहीं पर वेंटिलेटेड सीट्स का जादू काम आता है।

भारत में गर्मियों का पारा जिस तरह से 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, उसमें कार के भीतर का तापमान किसी भट्टी से कम नहीं होता। ऐसे में केवल एयर कंडीशनिंग (AC) पर्याप्त नहीं रह गई है। दरअसल, यह केबिन को तो ठंडा कर देती है लेकिन आपकी पीठ और पसीने के बीच कोई राहत नहीं देती। यहीं पर वेंटिलेटेड सीट्स का जादू काम आता है। पहले यह प्रीमियम फीचर केवल लग्जरी कारों तक सीमित था। हालांकि, अब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 12 लाख रुपये के बजट के भीतर भी ऐसी शानदार कारें उपलब्ध हैं जिनमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 कारों के बारे में विस्तार से।

फॉक्सवैगन टाइगुन फॉक्सवैगन टाइगुन अपनी मजबूत बनावट और स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। इसका केबिन भी काफी प्रीमियम है। बता दें कि 11.41 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर यह कार फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 114bhp की पावर देता है। इसके अलावा, इसमें 10-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर जैसी मॉडर्न फीचर्स भी शामिल हैं।

किआ सेल्टोस किया सेल्टोस मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी तकनीक और फीचर्स के लिए मशहूर है। इसके बेस मॉडल की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो बजट में रहने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। गर्मी के लिए इसमें शानदार वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं, जो लंबी दूरी की ड्राइविंग में थकान कम करती हैं। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है।

किआ सोनेट अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं तो किआ सोनेट एक बेहतरीन ऑप्शन है। मात्र 7.30 लाख रुपये की शुरुआती रेंज में उपलब्ध यह कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स देने वाली कारों में से एक है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है। सोनेट में इंजन के कई ऑप्शन हैं।

स्कोडा कायलाक स्कोडा की नई सब-4 मीटर एसयूवी 'कायलाक' भारतीय मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बता दें कि 7.59 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह कार अपने आरामदायक इंटीरियर और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए चर्चा में है। यह कार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो रिफाइंड परफॉर्मेंस देती है। गर्मी से लड़ने के लिए इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।