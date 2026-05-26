शहर के ट्रैफिक से हैं परेशान? ये 5 छोटी कारें आपके सफर को बना देंगी आसान, कीमत ₹3.99 लाख से शुरू
डेली ऑफिस जाने या शहर में घूमने के लिए एक परफेक्ट गाड़ी की तलाश में हैं तो माइक्रो-एसयूवी और हैचबैक कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं। ये कारें साइज में कॉम्पैक्ट होती हैं।
शहर के भारी ट्रैफिक और तंग गलियों में रोज गाड़ी चलाना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। ऐसे में भारी-भरकम बड़ी गाड़ियों के मुकाबले छोटी कारें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। अगर आप भी अपने डेली ऑफिस जाने या शहर में घूमने के लिए एक परफेक्ट गाड़ी की तलाश में हैं तो माइक्रो-एसयूवी और हैचबैक कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं। ये कारें साइज में कॉम्पैक्ट होती हैं जिससे इन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर मोड़ना और पार्क करना बेहद आसान होता है। आइए, ऐसी ही 5 शानदार कारों के बारे में जानते हैं जो आपके सफर को आसान बनाएंगी।
टाटा पंच
शहर के ट्रैफिक को मात देने के लिए टाटा पंच एक बेहतरीन सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन शहर के हिसाब से काफी स्मूथ है। कार के अंदर 10.25-इंच का टचस्क्रीन, सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.13 लाख से 10.20 लाख रुपये तक जाती है। यह कार लगभग 18.8 से 20.09 किमी प्रति लीटर का बढ़िया माइलेज दे देती है।
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Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
हुंडई ग्रैंड i10 नियोस
अगर आप एक ऑल-राउंडर हैचबैक कार चाहते हैं तो ग्रैंड i10 नियोस आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें 8-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 5.92 लाख से शुरू होकर 8.56 लाख रुपये तक जाती है। यह शहर में करीब 16 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देती है।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट
भारतीय मार्केट में मारुति स्विफ्ट का नाम ही उसकी साख के लिए काफी है। इसका पेट्रोल इंजन बहुत ही फुर्तीला है, जिससे ट्रैफिक में ओवरटेक करना बच्चों का खेल बन जाता है। करीब 6.49 लाख से 9.64 लाख रुपये के बजट में मिलने वाली यह कार करीब 25 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी पर यह करीब 33 किमी तक माइलेज देती है।
निसान मैग्नाइट
निसान मैग्नाइट के फेसलिफ्ट मॉडल में नया ग्राफिक्स वाला डिजिटल क्लस्टर और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। यह तंग जगहों पर पार्किंग को बेहद आसान बना देता है। इसका 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देता है। लगभग 5.99 लाख से 11.50 लाख रुपये की कीमत वाली यह टेक-लोडेड कार करीब 17.4 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल देती है।
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10
अगर आप सिर्फ ऑफिस आने-जाने के लिए बिना किसी झंझट वाली कार चाहते हैं तो ऑल्टो K10 एक शानदार ऑप्शन है। इनका टर्निंग रेडियस बेहद कम है, जिससे ये कहीं भी आसानी से मुड़ जाती हैं। ऑल्टो K10 करीब 3.99 लाख से 5.96 लाख रुपये तक मिल जाती है। जबकि यह लगभग 24.39 से 26.68 किमी और सीएनजी पर करीब 34 किमी तक का माइलेज दे देती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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